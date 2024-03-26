麥當勞照燒豬肉堡回歸！板烤雞腿堡、焦糖冰奶茶開賣日期、價格曝

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被鐵粉們封為神級奶茶的麥當勞「焦糖冰奶茶」，選用厚實純樸茶感的錫蘭紅茶，搭配香濃焦糖及厚牛乳，喝得到自然甘醇的幸福甜蜜滋味，自2018年停售至今，暌違6年總算再度回歸！麥當勞3月27日正式開賣「焦糖冰奶茶」售價66元，不只回歸長期供應菜單，還加入2024全新甜心卡A區優惠的陣容，以後還可以享有「買A送B」划算優惠組合。
優惠必吃：凡麥當勞內用、外帶，購買任一麥當勞分享盒，可享「焦糖冰奶茶買一送一」。麥當勞APP全球版3月27日至3月31日止（或售完為止），單點焦糖冰奶茶，特價59元；3月27日至4月9日，「焦糖冰奶茶買3送1」獨家量購優惠，嚐鮮價75折只要196元，現省68元。
📌3/27開賣麥當勞「板烤雞腿堡」單點84元、經典套餐149元、還你套餐177元
曾被網友票選8大最想念速食產品的麥當勞「板烤雞腿堡」，以特製香料醃製調味整原塊去骨雞腿排，採用雙面煎板烹製以鎖住肉汁與香氣，淋上秘製燒烤醬後、加入新鮮萵苣，再以鬆軟長型芝麻麵包夾起，飽滿紮實的口感，讓人一咬就滿足。
過去台灣麥當勞也曾在2022年復刻「板烤雞腿堡」，上市將近一個月限期開賣，仍止不住鐵粉們嘴饞、持續瘋狂敲碗。如今，「板烤雞腿堡」總算確定要再度回歸於3月27日開賣。
優惠必吃：麥當勞APP全球版3月27日至3月31日止（或售完為止），購買「板烤雞腿堡還你套餐」含板烤雞腿堡、中薯、焦糖奶茶(冰)，特價149元。
📌4/10開賣麥當勞「照燒豬肉堡」單點84元、經典套餐149元、還你套餐177元
「照燒豬肉堡」早在1993年推出當時，便以台灣首見日本照燒醬的新潮口味，震驚速食界。台灣麥當勞宣布「照燒豬肉堡」睽違20多年也要回歸了，4月10日起首次復刻重現。
採美式作法、日式風味的「照燒豬肉堡」，靈魂醬汁源自於日本炭烤料理的TERIYAKI日式特製照燒醬汁，搭配厚實豬前腿肉排、香濃美乃滋與爽脆萵苣，將傳統風味組成創新的「照燒豬肉堡」，甜蜜滋味讓人好懷念。
優惠必吃：麥當勞APP全球版4月10日至4月12日止，購買「照燒豬肉堡+薯條(小)+四塊麥克雞塊+焦糖冰奶茶」，特價149元。
另外，漢堡王將於明天3月27日，一日快閃安格斯牛肉堡「買一送一」！漢堡王最新「春季肉控狂歡日」，鎖定3月27日當天上午10:30至各店打烊前30分鐘，推出安格斯系列漢堡任選「買一送一」145元優惠活動，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡及花生安格斯牛肉堡，都能自由搭配、任選不限同品項，無論臨櫃購買或官網預訂都能享有折扣，官網還能提前一日從今天3月26日搶先預訂；提醒大家，不適用於兒童樂園、科技店、機場及新開幕竹東店。