麥當勞2024甜心卡今開搶！幾點開賣、怎麼買、怎麼用、期限一次看

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台灣麥當勞今天3月13日起，限量開賣麥當勞2024年「40週年限定版甜心卡」，共有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4種卡面。與早餐供應時段一起發售，此刻各通路都已可購買；限量販售、售完為止。
📌怎麼買麥當勞2024甜心卡？
2024年「麥當勞40週年限定版甜心卡」在麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速、麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda都能買得到。每張優惠價39元（原價49元），全套4款共156元。
◾️甜心卡單卡：可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買，每張優惠價39元（原價49元）
◾️甜心卡套卡（全套4張，每款各1張）：可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速、麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda都可購買，售價156元
◾️甜心卡送禮套組（全套4張，共3套12張）：僅於麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda販售，售價468元
📌怎麼用麥當勞甜心卡？
到麥當勞餐廳臨櫃消費，持「甜心卡」購買A區產品送B區產品，「買A送B」優惠一整年不限次數。今年甜心卡菜單陣容新增「焦糖冰奶茶」，並移除酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶(冰/熱)停賣。甜心卡優惠內容不適用於外送服務與部份餐廳。
◾️A區：
經典那堤(冰/熱). 經典卡布奇諾(冰/熱). 經典美式咖啡(冰/熱)、
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味). 中杯冰紅茶(無糖). 中杯冰綠茶(無糖)、
焦糖奶茶(冰). 蜂蜜紅茶(冰). 蜂蜜奶茶(冰/熱). 奶茶(冰)、
4塊麥克雞塊. 6塊麥克雞塊. 10塊麥克雞塊
大包薯條 上午10:30後供應、
大杯玉米湯. OREO冰炫風. 雙倍OREO冰炫風
◾️B區：
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味). 中杯冰紅茶(無糖). 中杯冰綠茶(無糖).
經典美式咖啡(冰/熱）
薯餅 上午10:30前供應
蛋捲冰淇淋
小包薯條 上午10:30後供應
紅茶(熱)
奶茶(熱)
📌麥當勞2024甜心卡使用期限
2024年「麥當勞40週年限定版甜心卡」，使用期間自即日起至2025年
另外，必勝客、肯德基兩大速食品牌也聯手推出行動會員卡「PK雙饗卡」，全台超過400間餐廳皆可使用，不用儲值即可直接消費集點，每消費