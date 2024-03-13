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麥當勞2024甜心卡今開搶！幾點開賣、怎麼買、怎麼用、期限一次看

▲2024麥當勞甜心卡今開搶！40週年限定版有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4種卡面，每張優惠價39元，全套4款156元。幾點開賣、怎麼買、買A送B怎麼用、期限一次看。（圖／台灣麥當勞提供）
▲2024麥當勞甜心卡今開搶！40週年限定版有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4種卡面，每張優惠價39元，全套4款156元。幾點開賣、怎麼買、買A送B怎麼用、期限一次看。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024麥當勞甜心卡今（13）日開搶了！40週年限定版甜心卡有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4種卡面，每張優惠價39元，全套4款售價156元。幾點開賣、怎麼買、怎麼用、使用期限一次看！「買A送B」優惠一整年，新增焦糖奶茶，停賣酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶，最新菜單一起整理給大家。

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📌麥當勞2024甜心卡幾點開賣？
台灣麥當勞今天3月13日起，限量開賣麥當勞2024年「40週年限定版甜心卡」，共有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4種卡面。與早餐供應時段一起發售，此刻各通路都已可購買；限量販售、售完為止。

▲麥當勞3月13日開賣2024「40週年限定版甜心卡」！麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊陪伴「買A送B」優惠一整年，新增焦糖奶茶，停賣酥嫩鷄翅、阿薩姆奶茶最新菜單一覽。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞今開賣2024「40週年限定版甜心卡」！麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊陪伴「買A送B」優惠一整年。（圖／麥當勞提供）
📌怎麼買麥當勞2024甜心卡？
2024年「麥當勞40週年限定版甜心卡」在麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速、麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda都能買得到。每張優惠價39元（原價49元），全套4款共156元。
◾️甜心卡單卡：可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買，每張優惠價39元（原價49元）
◾️甜心卡套卡（全套4張，每款各1張）：可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速、麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda都可購買，售價156元
◾️甜心卡送禮套組（全套4張，共3套12張）：僅於麥當勞歡樂送、Uber Eats、foodpanda販售，售價468元

▲台灣麥當勞臉書粉專上還有「2024甜心卡禮盒」活動，留言完成指定任務，就有機會抽獎獲得。（圖／翻攝自台灣麥當勞FB）
▲台灣麥當勞臉書粉專上還有「2024甜心卡禮盒」活動，留言完成指定任務，就有機會抽獎獲得。（圖／翻攝自台灣麥當勞FB）
📌怎麼用麥當勞甜心卡？
到麥當勞餐廳臨櫃消費，持「甜心卡」購買A區產品送B區產品，「買A送B」優惠一整年不限次數。今年甜心卡菜單陣容新增「焦糖冰奶茶」，並移除酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶(冰/熱)停賣。甜心卡優惠內容不適用於外送服務與部份餐廳。

▲麥當勞2024甜心卡「買A送B」最新菜單一次看。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞2024甜心卡「買A送B」最新菜單一次看。（圖／麥當勞提供）
◾️A區：
經典那堤(冰/熱). 經典卡布奇諾(冰/熱). 經典美式咖啡(冰/熱)、
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味). 中杯冰紅茶(無糖). 中杯冰綠茶(無糖)、
焦糖奶茶(冰). 蜂蜜紅茶(冰). 蜂蜜奶茶(冰/熱). 奶茶(冰)、
4塊麥克雞塊. 6塊麥克雞塊. 10塊麥克雞塊
大包薯條 上午10:30後供應、
大杯玉米湯. OREO冰炫風. 雙倍OREO冰炫風

◾️B區：
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味). 中杯冰紅茶(無糖). 中杯冰綠茶(無糖).
經典美式咖啡(冰/熱）
薯餅 上午10:30前供應
蛋捲冰淇淋
小包薯條 上午10:30後供應
紅茶(熱)
奶茶(熱)

▲▼持甜心卡購買「A區產品」(圖上)送「B區產品」(圖下)。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
▲▼持甜心卡購買「A區產品」(圖上)送「B區產品」(圖下)。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
▲麥當勞2024甜心卡，新增「焦糖冰奶茶」，並移除酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶(冰/熱)停賣。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
▲麥當勞2024甜心卡，新增「焦糖冰奶茶」，並移除酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶(冰/熱)停賣。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
📌麥當勞2024甜心卡使用期限
2024年「麥當勞40週年限定版甜心卡」，使用期間自即日起至2025年3月31日止。

另外，必勝客、肯德基兩大速食品牌也聯手推出行動會員卡「PK雙饗卡」，全台超過400間餐廳皆可使用，不用儲值即可直接消費集點，每消費20元集1點，累積2點即可折抵現金1元，行動累點、點數折抵無上限；點數互通筆筆消費最高回饋2.5%(紅利點數)；新會員入會禮50元（必勝客30元+肯德基20元）+生日禮100元（必勝客50元+肯德基50元），折抵無上限（外送服務費除外）；還能線上訂餐即時追蹤餐點。

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