麥當勞3/13開賣40週年甜心卡！菜單新增焦糖奶茶 草莓冰炫風上市
麥當勞2024甜心卡來了，3月13日開賣「40週年限定版甜心卡」！麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊四大天王，陪伴「買A送B」優惠一整年，新增焦糖奶茶，停賣酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶，最新菜單一覽。還將上市「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」，甜點控要瘋掉。
記者蕭涵云/綜合報導
鐵粉都在等的麥當勞2024年「40週年限定版甜心卡」曝光了！今年卡面請出麥當勞經典四大天王，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊，搭配夢幻粉嫩色彩作為卡面設計，一樣延續Y2K抖抖造型好萌。
今年甜心卡菜單陣容也更新，A區新增粉絲敲碗期待的「焦糖冰奶茶」，並移除酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶(冰/熱)停賣，最新菜單曝光。3月13日起限量開賣，每張原價49元、長期優惠價39元，全套四款售價156元；使用期間自2024年3月27日至2025年3月31日，享受「買A送B」超值優惠吃上一整年。
麥當勞同步公布，3月13日也要開賣「OREO草莓冰炫風」，3月27日甜蜜上市「草莓優格雙餡派」。麥當勞APP全球版還推出嚐鮮優惠券，3月13日至3月15日或售完為止，購買「OREO草莓冰炫風」特價65元。
另外，壽司郎也搶攻甜點商機，3月13日全新推出「春日好食光」新菜單，將聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有「草莓牛奶綜合霜淇淋」，更推出「春日綜合和菓子」