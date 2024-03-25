獨／麥當勞板烤雞腿堡、照燒豬肉堡4/10回歸了！焦糖冰奶茶先開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞悄悄在Facebook臉書粉專上提到，凡走過必留下痕跡，凡吃過…必留下想念，宣告「讓我們把最愛還你唷」。竟然真的要回歸大家心心念念的「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」，預告2款神級漢堡，雙雙於4月10日起回歸開賣！還點名最常敲碗「現在都要專程飛日本麥當勞，才吃得到照燒豬肉堡」的鐵粉鄭博O、還有「許願想吃板烤雞腿堡搭配焦糖冰奶茶」的呂怡O，喊話成功了，願望通通一次實現。
《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者低調回覆明天將會公布販售訊息，看樣子，就是間接證實了回歸消息。各位鐵粉們！敬請期待《NOWnews今日新聞》的第一手報導，更開心的是，可以準備開吃「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」、「照燒豬肉堡」了！
被封為神級奶茶的麥當勞「焦糖冰奶茶」，以厚實純樸的錫蘭紅茶，搭配香濃焦糖、並加入厚牛乳提升口感及餘香，喝得到自然甘醇的幸福滋味，難怪自2018年停售以來，讓人回味無窮；而「板烤雞腿堡」使用整塊長型去骨雞腿排，以特製香料醃製調味，再搭配雙面煎板鎖住肉汁與香氣，淋上秘製燒烤醬後以鬆軟芝麻長型麵包夾起；美式作法、日式風味的「照燒豬肉堡」，則取自日本炭烤料理的TERIYAKI照燒醬汁，是1993年推出的新潮口味。
事實上，麥當勞2024年的正式菜單，也已將「雙層四盎司牛肉堡」等5款神級漢堡納入常態販售品項，睽違五年重登正式菜單的「雙層四盎司牛肉堡」，還受到知名餐酒館「貓下去」老闆陳陸寬「Respect」、「肉汁破表」好評，再度掀起一波爆紅跟吃風潮。而且今年業者還答應了網友「薯餅、滿福堡24小時都要賣」的請願，承諾如願將在2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公餐廳「全天販售滿福堡」。如今又迎來大好消息，實在讓人太興奮了。