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獨／麥當勞板烤雞腿堡、照燒豬肉堡4/10回歸了！焦糖冰奶茶先開賣

▲台灣麥當勞將一口氣大回歸3個神級品項，不只3月27日開賣「焦糖冰奶茶」，「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」也將於4月10日回歸開賣！不用再跑日本，莫非敲碗最大聲的奶昔、聖代也有希望了。（圖／翻攝自麥當勞FB）
▲台灣麥當勞將一口氣大回歸3個神級品項，不只3月27日開賣「焦糖冰奶茶」，「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」也將於4月10日回歸開賣！不用再跑日本，莫非敲碗最大聲的奶昔、聖代也有希望了。（圖／翻攝自麥當勞FB）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞鐵粉們瘋掉！台灣麥當勞將一口氣大回歸3個神級品項，不只3月27日開賣「焦糖冰奶茶」，剛剛還在Facebook臉書粉專上透露，大家心心念念的「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」也將於4月10日回歸開賣！要粉絲不用再跑日本、也不用迎接末日，麥當勞通通讓大家許願成功，不用再敲碗也吃得到絕版奶茶與神級漢堡，莫非喊話最大聲的奶昔、聖代也有希望了。

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多年來台灣麥當勞陸續調整菜單，卻有數款民眾心中的夢幻餐點被下架停賣，像是奶昔、聖代、焦糖冰奶茶、板烤雞腿堡、照燒豬肉堡等，都是網友經常敲碗想要回歸的絕版神級品項。沒想到台灣麥當勞真的聽見大家的心聲，不只已宣布3月27日起，「焦糖冰奶茶」正式回歸長期供應菜單，還加入全新甜心卡A區優惠行列；更預告超人氣2款「神級漢堡」也將回歸開賣。

▲「焦糖冰奶茶」3月27日正式回歸長期供應菜單開賣，還加入全新甜心卡A區優惠行列。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「焦糖冰奶茶」3月27日正式開賣、回歸長期供應菜單，還加入全新甜心卡A區優惠行列。（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞悄悄在Facebook臉書粉專上提到，凡走過必留下痕跡，凡吃過…必留下想念，宣告「讓我們把最愛還你唷」。竟然真的要回歸大家心心念念的「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」，預告2款神級漢堡，雙雙於4月10日起回歸開賣！還點名最常敲碗「現在都要專程飛日本麥當勞，才吃得到照燒豬肉堡」的鐵粉鄭博O、還有「許願想吃板烤雞腿堡搭配焦糖冰奶茶」的呂怡O，喊話成功了，願望通通一次實現。

《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者低調回覆明天將會公布販售訊息，看樣子，就是間接證實了回歸消息。各位鐵粉們！敬請期待《NOWnews今日新聞》的第一手報導，更開心的是，可以準備開吃「焦糖冰奶茶」、「板烤雞腿堡」、「照燒豬肉堡」了！

▲麥當勞曾於2022年經典復刻「板烤鷄腿堡」、「烤汁豬排堡」限期上市。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
▲麥當勞曾於2022年經典復刻「板烤雞腿堡」、「烤汁豬排堡」限期上市。（圖／翻攝自台灣麥當勞官網）
被封為神級奶茶的麥當勞「焦糖冰奶茶」，以厚實純樸的錫蘭紅茶，搭配香濃焦糖、並加入厚牛乳提升口感及餘香，喝得到自然甘醇的幸福滋味，難怪自2018年停售以來，讓人回味無窮；而「板烤雞腿堡」使用整塊長型去骨雞腿排，以特製香料醃製調味，再搭配雙面煎板鎖住肉汁與香氣，淋上秘製燒烤醬後以鬆軟芝麻長型麵包夾起；美式作法、日式風味的「照燒豬肉堡」，則取自日本炭烤料理的TERIYAKI照燒醬汁，是1993年推出的新潮口味。

事實上，麥當勞2024年的正式菜單，也已將「雙層四盎司牛肉堡」等5款神級漢堡納入常態販售品項，睽違五年重登正式菜單的「雙層四盎司牛肉堡」，還受到知名餐酒館「貓下去」老闆陳陸寬「Respect」、「肉汁破表」好評，再度掀起一波爆紅跟吃風潮。而且今年業者還答應了網友「薯餅、滿福堡24小時都要賣」的請願，承諾如願將在2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公餐廳「全天販售滿福堡。如今又迎來大好消息，實在讓人太興奮了。

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