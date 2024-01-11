麥當勞「神級漢堡」回歸！老饕讚「不只變大」吃法曝光：肉汁破表

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也釣出饕客共鳴「這個真的好吃」、「單層四盎司就已令人翻轉印象」，更有老饕現身分享客製吃法「雙層牛肉吉士堡加一片肉跟一片起司」、「加價多加一片肉變成三層」、「再加一份酸黃瓜更讚，解膩爽口」；更有人神秘傳授「試試看 跟店員說不要加任何醬 只要麵包、肉、起司 相信我 你會發現 另一個世界」，各路吃法引起熱烈討論。
睽違五年回歸的麥當勞「雙層四盎司牛肉堡」，開賣不到一個月再度掀起話題。也讓還沒領教過滋味的網友，大呼「讓我好想吃，真是邪惡」，吸引不少人默默跟風吃起來；更有人赫然發現，原來「雙層四盎司牛肉堡」並非只是「雙層牛肉吉事堡」加大！
實際觀察麥當勞官網，發現「雙層四盎司牛肉堡」與「雙層牛肉吉事堡」的成分都是牛肉餅、漢堡麵包、起司片、洋蔥、酸黃瓜、黃芥末、番茄醬，乍看的確以為很相似。《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方透露其實兩款漢堡從牛肉、麵包到洋蔥都有所不同。
📌關鍵牛肉不一樣！
「雙層四盎司牛肉堡」採用頂級厚實的雙層四盎司100%安格斯牛肉；「雙層牛肉吉事堡」則為100%雙層優質純牛肉。
📌漢堡麵包也不同
「雙層四盎司牛肉堡」使用撒上芝麻顆粒的滿意麵包；「雙層牛肉吉事堡」則是採用帶有奶油綿密口感的漢堡麵包，吃起來細緻蓬鬆又Q軟。
📌配料洋蔥作法不一
「雙層四盎司牛肉堡」使用新鮮切絲洋蔥，吃得到脆甜微辣口感；「雙層牛肉吉事堡」則使用脫水洋蔥丁，並在未起鍋前灑在還熱騰騰的牛肉餅上，藉此釋放出天然糖分，增添更多汁且甘甜的風味。據了解，這項便是去年麥當勞公告推動漢堡美味優化，「強化牛肉多汁」的關鍵。
另外，也有民眾分享另一家常打造「重磅餐點」，菜單上常態供應雙層、甚至三層牛肉漢堡的速食品牌漢堡王，「辣味華堡」、「雙層火烤牛肉堡」都是有人點名的推薦餐點。