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麥當勞「神級漢堡」回歸！老饕讚「不只變大」吃法曝光：肉汁破表

▲台灣麥當勞回歸「雙層四盎司牛肉堡」，受「貓下去」餐酒館老闆陳陸寬「Respect」好評，掀起跟吃風潮。業者證實不只是吉事堡變大、公開「肉汁破表」的原因，老饕吃法也曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞回歸「雙層四盎司牛肉堡」，受「貓下去」餐酒館老闆陳陸寬「Respect」好評，掀起跟吃風潮。業者證實不只是吉事堡變大、公開「肉汁破表」的原因，老饕吃法也曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞去年底雖然再度漲價，也同時將5款神級漢堡回歸正式菜單，其中睽違五年的「雙層四盎司牛肉堡」，受知名餐酒館「貓下去」老闆陳陸寬「Respect」好評，掀起跟吃風潮。原來，「雙層四盎司牛肉堡」並非民眾誤以為的「雙層牛肉吉事堡」加大，《NOWnews今日新聞》求證官方，業者透露的確從牛肉、麵包到洋蔥都有所不同，曝光「雙層四盎司牛肉堡」不只變大，而且倍受稱讚「肉汁破表」的原因。

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近期台北知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」創辦人陳陸寬，在社群上公開「Respect」麥當勞「雙層四盎司牛肉堡」，擁有平衡口感讓人一口咬下便感到滿足，還稱自己連吃了四天，眾多朋友讚聲分享「超多人被這篇燒到」。

▲麥當勞睽違五年回歸「雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞睽違五年回歸「雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「貓下去敦北俱樂部」創辦人陳陸寬，「Respect」麥當勞「雙層四盎司牛肉堡」，掀起眾人共鳴跟吃。（圖／翻攝自陳陸寬FB）
▲「貓下去敦北俱樂部」創辦人陳陸寬，「Respect」麥當勞「雙層四盎司牛肉堡」，掀起眾人共鳴跟吃。（圖／翻攝自陳陸寬FB）
也釣出饕客共鳴「這個真的好吃」、「單層四盎司就已令人翻轉印象」，更有老饕現身分享客製吃法「雙層牛肉吉士堡加一片肉跟一片起司」、「加價多加一片肉變成三層」、「再加一份酸黃瓜更讚，解膩爽口」；更有人神秘傳授「試試看 跟店員說不要加任何醬 只要麵包、肉、起司 相信我 你會發現 另一個世界」，各路吃法引起熱烈討論。

▲「雙層四盎司牛肉堡」採用頂級厚實的雙層四盎司100%安格斯牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「雙層四盎司牛肉堡」採用頂級厚實的雙層四盎司100%安格斯牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲官方為大家解密，「雙層四盎司牛肉堡」可不是「雙層四盎司牛肉堡」變大而已。（圖／記者蕭涵云攝）
▲翻開「雙層四盎司牛肉堡」可見起司片、洋蔥、酸黃瓜、黃芥末等配料。（圖／記者蕭涵云攝）
睽違五年回歸的麥當勞「雙層四盎司牛肉堡」，開賣不到一個月再度掀起話題。也讓還沒領教過滋味的網友，大呼「讓我好想吃，真是邪惡」，吸引不少人默默跟風吃起來；更有人赫然發現，原來「雙層四盎司牛肉堡」並非只是「雙層牛肉吉事堡」加大！

▲不少饕客熱愛漢堡中的香濃起司。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少饕客熱愛漢堡中的香濃起司。（圖／記者蕭涵云攝）
實際觀察麥當勞官網，發現「雙層四盎司牛肉堡」與「雙層牛肉吉事堡」的成分都是牛肉餅、漢堡麵包、起司片、洋蔥、酸黃瓜、黃芥末、番茄醬，乍看的確以為很相似。《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方透露其實兩款漢堡從牛肉、麵包到洋蔥都有所不同。

▲「雙層四盎司牛肉堡」單點129元／經典套餐194元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「雙層四盎司牛肉堡」單點129元／經典套餐194元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌關鍵牛肉不一樣！
「雙層四盎司牛肉堡」採用頂級厚實的雙層四盎司100%安格斯牛肉；「雙層牛肉吉事堡」則為100%雙層優質純牛肉。

📌漢堡麵包也不同
「雙層四盎司牛肉堡」使用撒上芝麻顆粒的滿意麵包；「雙層牛肉吉事堡」則是採用帶有奶油綿密口感的漢堡麵包，吃起來細緻蓬鬆又Q軟。

📌配料洋蔥作法不一
「雙層四盎司牛肉堡」使用新鮮切絲洋蔥，吃得到脆甜微辣口感；「雙層牛肉吉事堡」則使用脫水洋蔥丁，並在未起鍋前灑在還熱騰騰的牛肉餅上，藉此釋放出天然糖分，增添更多汁且甘甜的風味。據了解，這項便是去年麥當勞公告推動漢堡美味優化，「強化牛肉多汁」的關鍵。

另外，也有民眾分享另一家常打造「重磅餐點」，菜單上常態供應雙層、甚至三層牛肉漢堡的速食品牌漢堡王，「辣味華堡」、「雙層火烤牛肉堡」都是有人點名的推薦餐點。

▲漢堡王曾推出聖誕限定「勁濃起士超級重磅牛堡」, 4層牛肉重達1磅，單點289元、套餐334元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王曾推出聖誕限定「勁濃起士超級重磅牛堡」, 4層牛肉重達1磅，單點289元、套餐334元。（圖／漢堡王提供）

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