請願成功！麥當勞「滿福堡」一整天隨時起床都能吃：明年4/1見
近日有網友在臉書發起向麥當勞請願「薯餅、滿福堡24小時都要賣」，短時間內逾4萬人響應。今（24）日，台灣麥當勞正式作出回應，承諾2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公餐廳「全天販售滿福堡」，讓大家美夢成真、簡直嗨翻了！而且這可不是愚人節玩笑，仔細看看請願活動的日曆，原本訴求就設定在這時間、這地點，真的是飯可以亂吃、話不能亂說啊～速食控們我們明年澎湖不見不散。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞早餐以薯餅、滿福堡2項人氣餐點最受歡迎，但只限定上午10:30前供應，讓不少愛賴床的民眾扼腕，「想要一整天隨時起床都能吃」。近日網友在臉書發起向麥當勞總公司請願，希望「薯餅、滿福堡24小時都要賣」，最初《NOWnews今日新聞》求證官方，獲得業者回應「為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品」。
《NOWnews今日新聞》超過千名讀者也在粉專上吶喊，「薯餅真的會想24小時都有」、「超愛滿福堡跟薯餅 還沒有宵夜吃過」，還歪樓敲碗「奶昔」、「以前的奶茶」、「鬆餅」、「雞塊配方改回來」等時代眼淚。
就在今天！麥當勞剛剛正式承諾，就讓大家美夢成真！還強調雖然說還是鼓勵大家早起，但決定答應「2025 年 4 月 1 日在麥當勞澎湖馬公中正店 滿福堡當日限定全天販售」。喊話所有粉絲們，「明年讓我們相約澎湖麥當勞，一起吃滿福保好運、不見不散！」
不少人乍看4月1日在澎湖，一時誤以為官方沒有誠意。事實上，仔細看看請願活動的日曆，原本發起人的訴求就是設定在這時間、這地點，所以並不是愚人節玩笑！已有不少眼尖的粉絲驚嘆「不可能真的許願成功吧！」「本島也需要賣整天啊啊啊」、「機票準備好了」，還有網友打算明年4/1要揪團去澎湖吃滿福堡了。