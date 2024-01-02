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麥克雞塊回不去！麥當勞證實「換天然澱粉」：形狀不變、熱量變低

▲麥當勞麥克雞塊改版調整配方，粉絲有感「以前口感比較脆、變得沒那麼juicy」。業者證實「以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽」，但外觀形狀不變，熱量還變低。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞麥克雞塊改版調整配方，粉絲有感「以前口感比較脆、變得沒那麼juicy」。業者證實「以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽」，但外觀形狀不變，熱量還變低。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

圈粉無數的麥當勞「麥克雞塊」，去年證實改版調整配方，讓不少粉絲都有感「以前口感比較脆、變得沒那麼juicy」。近日再度被發現官網資訊直接揭露改版細節，業者證實「以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽」，但透露外觀形狀不變，熱量還變得稍微低一些。

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根據統計，台灣人平均一年吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來約有6000座台北101大樓高，可見麥克雞塊受歡迎的程度。去年台灣麥當勞便證實，「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克雞塊配方，」強調並非只有台灣改變產品，但對調整細節沒有多作說明。

▲民眾發現麥當勞的麥克雞塊吃起來口感，疑似變硬又變乾沒以前juicy。業者證實今年7月完成「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」但強調是全球規範的作法，並非僅有台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人熱愛麥當勞「麥克雞塊」，統計平均一年要吃掉超過3億片。（圖／記者蕭涵云攝）
事實上，麥當勞官網直接公開「麥克雞塊有固定造型！是合成肉嗎？」疑問，直言「麥克雞塊只選用肉質良好的雞胸與雞腿，絕不添加其他內臟部位。於調味裹層後，使用經過安全認證的進口植物油烹炸」，證實麥克雞塊的確是混合成型的固定形狀重組肉無誤。

▲麥當勞雞塊5大沾醬，顏色、質地、口味一次開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞雞塊大受歡迎，除了經典糖醋醬，還有肯瓊醬、蜂蜜芥末醬等沾醬口味。（圖／記者蕭涵云攝）
而近日還被發現，官網疑似直接揭露麥克雞塊改版細節？對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實「麥當勞的麥克雞塊嚴選優質雞肉， 以雞胸和雞腿黃金比例調配，並依照麥當勞全球產品規範，以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽，產品外觀、風味與口感均符合麥當勞的金牌品質標準，讓美味更簡單！」

▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞麥克雞塊近期還在歡樂送提供「買10送10」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
還透露麥克雞塊外觀形狀不變，熱量變得稍微低一些。據了解，前後熱量並沒有顯著的差異，依照官網目前公開資訊，4塊麥克雞塊熱量 178 Kcal、6塊麥克雞塊熱量 266.42 Kcal、10塊麥克雞塊熱量 444 Kcal。


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