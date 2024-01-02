麥克雞塊回不去！麥當勞證實「換天然澱粉」：形狀不變、熱量變低
圈粉無數的麥當勞「麥克雞塊」，去年證實改版調整配方，讓不少粉絲都有感「以前口感比較脆、變得沒那麼juicy」。近日再度被發現官網資訊直接揭露改版細節，業者證實「以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽」，但透露外觀形狀不變，熱量還變得稍微低一些。
記者蕭涵云/台北報導
根據統計，台灣人平均一年吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來約有6000座台北101大樓高，可見麥克雞塊受歡迎的程度。去年台灣麥當勞便證實，「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克雞塊配方，」強調並非只有台灣改變產品，但對調整細節沒有多作說明。
事實上，麥當勞官網直接公開「麥克雞塊有固定造型！是合成肉嗎？」疑問，直言「麥克雞塊只選用肉質良好的雞胸與雞腿，絕不添加其他內臟部位。於調味裹層後，使用經過安全認證的進口植物油烹炸」，證實麥克雞塊的確是混合成型的固定形狀重組肉無誤。
而近日還被發現，官網疑似直接揭露麥克雞塊改版細節？對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實「麥當勞的麥克雞塊嚴選優質雞肉， 以雞胸和雞腿黃金比例調配，並依照麥當勞全球產品規範，以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽，產品外觀、風味與口感均符合麥當勞的金牌品質標準，讓美味更簡單！」
還透露麥克雞塊外觀形狀不變，熱量變得稍微低一些。據了解，前後熱量並沒有顯著的差異，依照官網目前公開資訊，4塊麥克雞塊熱量 178 Kcal、6塊麥克雞塊熱量 266.42 Kcal、10塊麥克雞塊熱量 444 Kcal。