麥當勞「麥克雞塊買6送6」再吃21天！肯瓊醬回歸　5款沾醬盤點

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6月28日至7月18日，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸；加上經典不敗的「甜辣醬」，還有「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，麥克鷄塊將一次湊齊5大夢幻沾醬，凡於活動期間內購買麥克鷄塊套餐或單點，都可以任選沾醬口味。
同時間也推出麥當勞歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。
提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。
另外，21風味館則有買指定餐組「加1元多1件」優惠！21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」。提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。