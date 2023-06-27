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麥當勞「麥克雞塊買6送6」再吃21天！肯瓊醬回歸　5款沾醬盤點

▲麥當勞人氣沾醬肯瓊醬、甜辣醬將於6月28日回歸，搭配麥當勞歡樂送5款買一送ㄧ優惠，麥克雞塊相當於「買6送6」再吃21天！5款沾醬口味可任選。21風味館則有「加1元多1件」優惠。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞人氣沾醬肯瓊醬、甜辣醬將於6月28日回歸，搭配麥當勞歡樂送5款買一送ㄧ優惠，麥克雞塊相當於「買6送6」再吃21天！5款沾醬口味可任選。21風味館則有「加1元多1件」優惠。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞鐵粉們注意！麥當勞今（27）日宣布，麥克雞塊人氣沾醬「肯瓊醬」、「甜辣醬」，將於6月28日回歸，同時開跑麥當勞歡樂送5款「買一送ㄧ」優惠，麥克雞塊相當於「買6送6」再吃21天！現在還可任選5款沾醬口味。21風味館則有「加1元多1件」優惠。

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根據統計，台灣人平均一年可以吃掉超過3億個麥克雞塊，這些雞塊疊起來更有約6000座101大樓的高度。而2021年首次登台的「肯瓊醬」，人氣直逼長久以來大家熱愛的糖醋醬，曾被網友認為「足以撼動糖醋醬的地位」；台灣麥當勞驚喜公布「肯瓊醬」要在6月28日回歸了。

▲鐵粉敲碗成功！韓國直送「肯瓊醬」驚喜回歸，勁敵來襲，糖醋醬地位不保了嗎？（圖／台灣麥當勞提供）
▲韓國直送「肯瓊醬」驚喜回歸。（圖／台灣麥當勞提供）
6月28日至7月18日，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸；加上經典不敗的「甜辣醬」，還有「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，麥克鷄塊將一次湊齊5大夢幻沾醬，凡於活動期間內購買麥克鷄塊套餐或單點，都可以任選沾醬口味。

▲麥當勞人氣沾醬肯瓊醬、甜辣醬將於6月28日回歸，搭配麥當勞歡樂送5款買一送ㄧ優惠，麥克雞塊相當於「買6送6」再吃21天！5款沾醬口味可任選。21風味館則有「加1元多1件」優惠。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞人氣沾醬，由左至右依序為：肯瓊醬、甜辣醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬、糖醋醬。（圖／台灣麥當勞提供）
同時間也推出麥當勞歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。

提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。

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▲麥當勞再推5款「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，21風味館則有買指定餐組「加1元多1件」優惠！21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」。提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。

▲21Plus招牌人氣香草烤雞分享餐。（圖／21Plus提供）
▲21Plus招牌人氣香草烤雞分享餐。（圖／21Plus提供）

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