麥當勞認了！7月全球改版「麥克雞塊」口感不一樣：並非只有台灣
麥當勞的麥克雞塊圈粉無數，但近期不少民眾發現，麥克雞塊吃起來的口感好像不太一樣，網路論壇紛紛討論起，似乎雞塊肉質變得沒以前juicy，咬起來疑似變硬又變乾。對於「麥克雞塊改版」臆測，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者證實，「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」據了解，此變動從去年即已初步調整，直至今年7月完成，但業者強調，「是全球規範的作法，並非僅有台灣」。
記者蕭涵云/綜合報導
根據統計，台灣人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來更有約6,000座台北101大樓的高度，足見麥當勞的麥克雞塊，在台灣民眾心中難以取代的地位。
過去台灣麥當勞指出，麥克雞塊採用100%嚴選健康優質雞肉， 調配雞胸和雞腿黃金比例，使其口感外酥內軟。然而近期不少民眾發現，麥克雞塊吃起來的口感好像不太一樣，也在網路論壇掀起熱議，雞塊肉質變得沒以前juicy，咬起來疑似變硬又變乾的評價甚囂塵上。
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者證實「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，並持續校準產品風味，敬請顧客繼續支持。」據了解，此變動從去年即已初步調整，直至今年7月完成，但業者強調該調整「是全球規範的作法，並非僅有台灣」。
事實上，台灣麥當勞今年才在一月宣布推動漢堡美味優化工程，公告「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」，全台全面提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡，連麥香雞、麥香魚也都採用升級版麵包，總共8款漢堡有所調整；如今再完成麥克雞塊改版、微幅調整配方。