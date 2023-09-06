只有今天！全家美式、拿鐵「買6送6」可寄杯　7-11咖啡第2杯10元

麥當勞認了！7月全球改版「麥克雞塊」口感不一樣：並非只有台灣

▲民眾發現麥當勞的麥克雞塊吃起來口感，疑似變硬又變乾沒以前juicy。業者證實今年7月完成「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」但強調是全球規範的作法，並非僅有台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲民眾發現麥當勞的麥克雞塊吃起來口感，疑似變硬又變乾沒以前juicy。業者證實今年7月完成「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」但強調是全球規範的作法，並非僅有台灣。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞的麥克雞塊圈粉無數，但近期不少民眾發現，麥克雞塊吃起來的口感好像不太一樣，網路論壇紛紛討論起，似乎雞塊肉質變得沒以前juicy，咬起來疑似變硬又變乾。對於「麥克雞塊改版」臆測，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者證實，「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，」據了解，此變動從去年即已初步調整，直至今年7月完成，但業者強調，「是全球規範的作法，並非僅有台灣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據統計，台灣人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來更有約6,000座台北101大樓的高度，足見麥當勞的麥克雞塊，在台灣民眾心中難以取代的地位。

▲麥當勞的麥克雞塊圈粉無數。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞的麥克雞塊圈粉無數。（圖／記者蕭涵云攝）
過去台灣麥當勞指出，麥克雞塊採用100%嚴選健康優質雞肉， 調配雞胸和雞腿黃金比例，使其口感外酥內軟。然而近期不少民眾發現，麥克雞塊吃起來的口感好像不太一樣，也在網路論壇掀起熱議，雞塊肉質變得沒以前juicy，咬起來疑似變硬又變乾的評價甚囂塵上。

▲台灣人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，多數民眾熱愛沾糖醋醬，近年則出現肯瓊醬勁敵，也很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，多數民眾熱愛沾糖醋醬，近年則出現肯瓊醬勁敵，也很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者證實「依照全球產品規範，麥當勞微幅調整麥克鷄塊配方，並持續校準產品風味，敬請顧客繼續支持。」據了解，此變動從去年即已初步調整，直至今年7月完成，但業者強調該調整「是全球規範的作法，並非僅有台灣」。

▲2021年首次登台的「肯瓊醬」，人氣直逼長久以來大家熱愛的糖醋醬，曾被網友認為「足以撼動糖醋醬的地位」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2021年首次登台的「肯瓊醬」，人氣直逼長久以來大家熱愛的糖醋醬，曾被網友認為「足以撼動糖醋醬的地位」。（圖／記者蕭涵云攝）
事實上，台灣麥當勞今年才在一月宣布推動漢堡美味優化工程，公告「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」，全台全面提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡，連麥香雞、麥香魚也都採用升級版麵包，總共8款漢堡有所調整；如今再完成麥克雞塊改版、微幅調整配方。

▲「漢堡美味優化工程」其一是調整烹調程序，在煎製牛肉餅時便趁熱灑下洋蔥丁，增添更多汁的甘甜風味。（圖／麥當勞提供）
▲「漢堡美味優化工程」其一是調整烹調程序，在煎製牛肉餅時便趁熱灑下洋蔥丁，增添更多汁的甘甜風味。（圖／麥當勞提供）

最後一天！拿坡里炸雞「整桶腿排」199元　肯德基、麥當勞買1送1

拚麥當勞「螯龍蝦堡」新品！漢堡王推野生真鮭魚堡：99元起今開吃

肯德基今起「炸雞＋烤雞」配雞塊薯條149元　拿坡里199腿排桶瘋搶

開學速食優惠一覽！麥當勞、摩斯買一送一　肯德基7塊炸雞桶299元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞