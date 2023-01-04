麥當勞證實牛肉、生菜變了！不只大麥克 共8款漢堡升級
元旦連假開始就有消費者發現，疑似「麥香魚和糖醋醬一樣大」？引發網友熱議，為此《NOWnews今日新聞》記者還實測找真相。今（4）日又有網友發現連大麥克的麵包都不一樣了。台灣麥當勞證實「牛肉、麵包、生菜製程三大升級」，全台麥當勞餐廳已全面提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡；同時宣告不只牛肉系列，麥香鷄、麥香魚也都採用升級版麵包。麥當勞官方向《NOWnews今日新聞》透露：「總共8款漢堡升級有所調整。」
記者蕭涵云/台北報導
紅遍全球麥當勞的一號餐「大麥克」，光是台灣麥當勞一年銷售就超過5,000萬個牛肉系列漢堡，足以顯示大家「吃牛肉漢堡就會想到麥當勞」的喜愛程度。台灣麥當勞歷時2年推動「漢堡美味優化工程」，針對食材風味與烹調程序持續精進，優化調整牛肉系列漢堡。今天業者正式宣布，牛肉、麵包、生菜製程三大升級，全台麥當勞餐廳已全面提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡。
為了強化牛肉的鮮嫩多汁，台灣麥當勞增加上下煎板間距、優化煎爐設備，讓牛肉保有更多呼吸空間，透過高溫使水分汽化成蒸氣，減少水分流失，以更完整鎖住鮮嫩肉汁。過去調理時會先將洋蔥丁置放在麵包上的程序也改變，優化後是在煎製牛肉餅時，趁熱灑下洋蔥丁，使其釋放天然糖份，能夠增添更多甘甜風味；並嚴格控溫，讓吉事能以最佳狀態融化於剛出爐的肉餅上，保有豐富多層次的口感。
被眼尖的消費者事先劇透的麵包，升級成為焦糖色帶有奶油香氣的麵包，採用全新麵團配方與製程，以恆溫均勻焙烘烤22秒，使麵包表面呈現完美油亮的焦糖色光澤，吃起來口感更細緻蓬鬆又Q軟，偷偷透露，如果單吃麵包，還可以嚐到淡淡的奶香。最後確保新鮮爽脆的生菜，製程中盡量減少調理台上的生菜儲量，以現拿現用為原則，以確保所有生菜都能維持新鮮、清脆又爽口。
台灣麥當勞漢堡美味優化工程的升級，總共改動了8款漢堡，以牛肉系列漢堡為主的大麥克、雙層牛肉吉事堡、漢堡、吉事漢堡，包括麵包、生菜、牛肉全面都升級，而且經典大麥克醬還增量了；另外雞肉系列的嫩煎雞腿堡、麥香鷄、勁辣雞腿堡及麥香魚漢堡，也都升級成最佳化麵包。與之前相比，麵包表面更有光澤，且整體視覺比例拉高；而這也是日前被消費者誤以為漢包縮水的主因。