麥香魚和糖醋醬一樣大？麥當勞漢堡縮水 真相實測給你看
▲網路傳出有消費者購買麥當勞漢堡，赫然發現「麥香魚和糖醋醬一樣大」？由於麥當勞去年底才宣布漲價並引起肯德基、漢堡王跟進，因此被質疑「都漲價了還敢縮水」。對此，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》記者，表示「麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高」；記者並親自到門市購買相同餐點，拍攝各種角度並進行實測。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-01-01 16:01:55
2023年元旦第一天，網路傳出有消費者購買麥當勞漢堡，赫然發現「麥香魚和糖醋醬一樣大」？並分享照片引發網友熱議。由於去年底才由
麥當勞開漲價第一槍並引起 肯德基、 漢堡王都跟進，如今被質疑「都漲價了還敢縮水」。對此，《NOWnews今日新聞》記者今（1）日向業者求證，官方回應：「麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高。」實際到門市購買餐點，並拍攝各種角度進行實測量給大家看， 由糖醋醬蓋面上方量得5.8 x 4.3 cm，漢堡麵包以垂直兩方向量出8 x 8.3 cm，以數據來看也應是有所差距！
提出 「麥香魚和糖醋醬一樣大」的網友，首先放上麥香魚俯拍圖並表示「我敢肯定不是我太久沒吃，好吧，可能真的好幾個月沒吃」，接著再將糖醋醬疊在麥香魚上作為比對，直說「謝謝，本尊超小顆，剛剛氣到大力揍它出氣 （目測7公分寬），來抱怨一下好貴好貴好貴」。
記者第一時間向台灣麥當勞求證，官方表示
「台灣麥當勞重視消費者用餐體驗，並針對部分產品的風味與烹調程序持續優化；其中，麥香魚與雙層牛肉吉事堡的麵包與原版本相較，麵團重量一樣，但整體視覺比例拉高，以最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例。」據了解，麥當勞的漢堡麵包配方比例的確有所調整，相較於過去烹製時會微微橫向發展的麵團，現今則是轉為向上膨脹些許；業者強調，調整過後的版本與原麵包麵糰重量是一樣的。
為了實測，記者也親自到麥當勞門市購買麥當勞與麥克雞塊等餐點，並將各餐點攤放在桌上、並相互疊起，拍攝各種角度作為對照依據。根據照片畫面顯示，糖醋醬疊放在麥香魚上時，糖醋醬離麵包外緣都還有一些距離，漢堡不至於被糖醋醬遮住太多；而實際以尺測量，由糖醋醬蓋面上方量得5.8 x 4.3 cm，漢堡麵包以垂直兩方向量出8 x 8.3 cm，以數據來看也應是有所差距。
▲1/1至麥當勞門市購買的餐點與發票。（圖／記者蕭涵云攝） ▲首先將所有餐點都放在桌上。（圖／記者蕭涵云攝） ▲再將糖醋醬依照網友的方式疊在麥香魚上。（圖／記者蕭涵云攝） ▲將鏡頭拉近再一次俯拍糖醋醬及麥香魚。（圖／記者蕭涵云攝） ▲側面拍攝紀錄糖醋醬疊放在麥香魚上的方式。（圖／記者蕭涵云攝）