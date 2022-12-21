麥當勞今漲價！靠「神級點法」凍漲升級大薯 吃30元漢堡
台灣麥當勞今（21）日起正式調漲價格，不只套餐貴10元，大家最愛的薯條點心也漲5～7元，震驚各界。網友們紛紛貢獻能夠破解漲價的「神級點法」，靠著「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」，再善用「點點卡」累積點數後兌換餐點，還是能划算享用麥當勞美味；更有饕客分享不加價也能升級大薯、飲料的點餐秘訣；另外還有省錢必吃的隱藏版「30元漢堡」、得來速貴賓卡專屬優惠，都再度成為熱門話題。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣麥當勞自12/21凌晨0時起，正式調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）全面調升10元；點心飲料類的小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項及McCafé全品項價格維持不變。相當於今後光是小薯就要價40元，單點一份大薯或金黃地瓜條更要花上65元；而且「1+1銅板輕鬆點」的白區品項也移除了小杯玉米湯，消息一出，令眾多消費者相當崩潰。
各大社群論壇因此掀起討論抗漲的麥當勞點餐方法，不少網友都貢獻能夠破解漲價的「神級點法」，主要靠著「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」，再善用「點點卡」累積點數後兌換餐點，分享現在還是能划算享用麥當勞美味的秘訣。
最基本的省錢招數，便是買兩組「1+1」100元搞定一餐或「1+1搭甜心卡」115也能吃飽，有網友透露自己會用「甜心卡」買大薯送小薯後，再以「1+1」選擇漢堡搭配小杯飲料；也有人稱讚光靠「甜心卡」就能買大薯送大杯飲料，認為比起套餐的中薯與中杯飲料划算許多，「單點主餐搭配甜心卡大薯＋大可」和點套餐花一樣的價錢卻能無痛升級。
另外一直流傳在饕客間的隱藏版「30元漢堡」也再度成為熱門話題，以牛肉漢堡排搭配芥末醬、酸黃瓜、脫水洋蔥及番茄醬的「30元漢堡」，只比另一人氣「吉士漢堡」少了起司，單點只要花30元就能吃到配料豐富的牛肉漢堡，是大家口耳相傳的隱藏美味；如今網友更貢獻「單點30元漢堡搭配1+1的小薯、小飲」，把「30元漢堡」升級成套餐的滿足吃法。還有人提醒別忘記麥當勞得來速貴賓卡也有專屬優惠，走得來速通道憑卡加10元就能享蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅3選1。
大家別忘了麥當勞同樣從今天起，睽違四年回歸「辣味麥克鷄塊」，上市第一天12/21當日，參加麥當勞APP輪盤任務，人人都能獲得「4塊辣味麥克鷄塊買1送1」優惠券乙張。而今起至12/25耶誕節，限5天推出「買1送1」活動，消費者只要打開麥當勞APP， 點選輪盤任務，就有機會能抽中4塊麥克鷄塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等產品買1送1。