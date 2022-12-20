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麥當勞「辣味麥克鷄塊」回歸！APP、歡樂送都「買1送1」

▲麥當勞將分別在APP和歡樂送推出多款「買1送1」優惠，包括4塊麥克鷄塊、大薯、豬肉滿福堡、OREO冰炫風、勁辣香鷄翅或蘋果派都有買1送1可以吃！並睽違四年回歸神級美味「辣味麥克鷄塊」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞將分別在APP和歡樂送推出多款「買1送1」優惠，包括4塊麥克鷄塊、大薯、豬肉滿福堡、OREO冰炫風、勁辣香鷄翅或蘋果派都有買1送1可以吃！並睽違四年回歸神級美味「辣味麥克鷄塊」。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞上週才宣佈漲價嚇到消費者，今（20）日公布將分別在APP和歡樂送推出多款「買1送1」優惠讓大家壓壓驚，包括4塊麥克鷄塊、大薯、豬肉滿福堡、OREO冰炫風、勁辣香鷄翅或蘋果派都有買1送1可以吃！最長還能連續21天爽吃到明年；並睽違四年回歸神級美味「辣味麥克鷄塊」，還打造100%以回收塑膠製成的「百分百購物袋」，要怎麼掌握眾多優惠和好康，通通一篇就看懂。

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根據統計，台灣消費者一年平均吃掉超過3億塊的麥克鷄塊，疊起來相當於6000座台北101大樓，顯見消費者對麥克鷄塊的熱愛不減，將近40年都是人氣王！除了經典原味，麥當勞這次睽違四年、請出神級美味「辣味麥克鷄塊」，自2022/12/21至2023/1/10快閃回歸，在外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，創造出獨特火辣滋味。

麥當勞APP將自12/21至12/25耶誕節，限5天推出「買1送1」活動，消費者只要打開麥當勞APP， 點選輪盤任務，就能獲得中獎率100%的「買1送1」優惠券，包括4塊麥克鷄塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等美味，5天內都能天天抽買1送1。尤其歡慶「辣味麥克鷄塊」快閃回歸，只要在「辣味麥克鷄塊」上市第一天12/21當日，參加麥當勞APP輪盤任務，人人都能獲得「4塊辣味麥克鷄塊買1送1」優惠券乙張

▲12/21「辣味麥克鷄塊」回歸當天，參加麥當勞APP輪盤任務，人人都可享「4塊辣味麥克鷄塊買1送1」優惠券乙張。（圖／台灣麥當勞提供）
▲12/21「辣味麥克鷄塊」回歸當天，參加麥當勞APP輪盤任務，人人都可享「4塊辣味麥克鷄塊買1送1」優惠券乙張。（圖／台灣麥當勞提供）
而麥當勞歡樂送網路訂餐也有獨家優惠，2022/12/21至2023/1/10，連續21天訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。麥當勞最新打造100%以回收塑膠製成的「百分百購物袋」，也同樣於12/21推出。

另外，漢堡王歲末即日起至12/31，也加碼7款「買1送1」大吃優惠到月底，包括經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、辣薯球(大) 、可樂(大)共7種美味通通買1送1，從經典漢堡到點心飲料都有優惠，約上朋友一起自組套餐也能吃超飽。

▲麥當勞一次在官方APP、歡樂送都祭出「買1送1」活動。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞一次在官方APP、歡樂送都祭出「買1送1」活動。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞100%由回收塑料再製的「百分百購物袋」，共有黑、紅兩款，單價49元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞100%由回收塑料再製的「百分百購物袋」，共有黑、紅兩款，單價49元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲漢堡王12月19日起至12月31日加碼「買一送一」。（圖／業者提供）
▲漢堡王12/19起至12/31加碼「買1送1」。（圖／業者提供）

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