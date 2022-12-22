獨／破解肯德基漲價！1元吃炸雞蛋撻 6組優惠代碼快收下
肯德基昨天才宣布調整價格，今（22）日起就正式漲價，熱門人氣餐點包括炸雞、原味蛋撻、咔啦雞腿堡都貴了6元、薯條調漲4～7元，飲料則多了3～5元。再度掀起民眾哀嘆荷包縮水，除了官方延長的「預定快取」服務爽吃1元炸雞和蛋撻；《NOWnews今日新聞》幫大家挖出超值6組「優惠代碼」，連青花椒咔啦雞腿堡和炸雞桶都能划算吃，不過優惠期限多至12/31止，建議大家要吃要快啊！
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基宣布調漲售價，今起菜單價格平均調幅約6.2%，單塊炸雞漲後要價69元，漲幅9.5%；原味蛋撻貴6元後變成45元1顆，漲幅高達15.4%。為安撫民心，肯德基將「預定快取」優惠活動加碼延長至2023/1/31，優惠期間內使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻。而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮4選1「原味蛋撻一顆／香酥脆薯（小）一份／百事可樂（中）一杯／上校雞塊4塊」。
《NOWnews今日新聞》幫大家挖出超值6組「優惠代碼」，建議民眾同樣可使用官網，點選「優惠券」按鈕後，進入「優惠券及代碼使用」欄輸入優惠代碼，即可顯示餐點內容，部分品項還可做口味更換與加價調整份量。不過每筆消費限使用一組活動代碼，且優惠期限多至12/31止，大家把握時間划算吃起來。再偷偷分享，官網期間限定的熱門優惠中，不用輸入代碼也能吃到「濃醇金燦可可蛋撻＋原味蛋撻」只要87元喔。
「22435」：青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 1＝123元
「22570」：咔啦雞腿堡(辣) x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋原味蛋撻 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 1＝125元
「22958」：咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 1＋無糖綠茶(小) x 1＝129元
「22855」：咔啦雞腿堡(辣) x 1＋「點心盒-上校雞塊＋香酥脆薯(小)」 x 1＋原味蛋撻 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小)＝130元
「22823」：咔啦脆雞(辣) x 2＋「點心盒-上校雞塊＋香酥脆薯(小)」 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小)＝133元
「22864」：咔啦脆雞(辣) x 5＋上校雞塊4塊 x 1＋原味蛋撻 x 3＋香酥脆薯(小) x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 3＝349元