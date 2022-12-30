漢堡王漲價別哭！全新優惠曝 109元超省餐、任選3樣100
不只麥當勞、肯德基變貴，漢堡王也正式宣布將於2023年1/4調漲價格，單點漢堡一次調升4～20元，整體平均漲幅約5.8%。為維持消費者信心，明年調整菜單同時規劃「King Deals 超省系列」，將提供洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡等5組各109元的划算漢堡套餐選擇；另有「超值優惠」超省自由配4件組159元、全新「任選3樣100元」等好康價格餐點。《NOWnews今日新聞》幫大家整理最新餐點優惠，一篇看懂划算餐點資訊。
記者蕭涵云/台北報導
全新109元「King Deals 超省系列」菜單，共推出洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡五組套餐，單點漢堡89元、六塊雞塊單點75元；特惠加價20元起就能升級為套餐，爽吃小薯、中杯可樂，全套一律只要109元。
更規劃「超值優惠」超省自由配4件組優惠159元，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、田園烤牛堡、雙起士培根牛肉堡，點心為洋蔥圈(中)、蘋果派、辣薯球(中)、薯條(中)、4塊雞塊，飲料則有可樂(小)、綠茶(小)、研磨咖啡(小)、冰淇淋可選，任選1漢堡＋2份點心＋1飲料優惠159元。
全新「任選3樣100元」，則有BK雞塊4塊、洋蔥圈(小)、蘋果派、辣薯球(小)、蘑菇湯(小)-季節限定、冰/熱美式研磨(中)，任選3樣只要100元。漢堡王表示還將持續提供不定期超值優惠與限量產品，包括官網獨家199元雙人特選自由配、399元三人爽吃自由配等划算選擇。