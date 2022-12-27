獨／漢堡王也要漲價？官網明起暫停預購 新套餐價差露餡
驚！漢堡王確定也要漲價了？！繼麥當勞、肯德基變貴後，漢堡王也打算跟進調整價格。今（27）日漢堡王網站已掛出「官網預購暫停服務公告」，寫明「為提升更優質的服務，漢堡王官方網站預購功能（外帶／外送），將於2022/12/28～2023/1/4暫停服務，進行系統更新」；再根據剛發出的「水牛城重磅堡」餐點資訊，發現漲價資訊已悄悄露餡，單點與套餐價差擴大5元。不過目前詢問漢堡王，官方還未證實漲價訊息，僅強調「內部審慎評估中」。
記者蕭涵云/台北報導
根據漢堡王下午剛發出的最新「水牛城重磅堡」餐點資訊，經比對後發現，以往漢堡王堡類的單點與套餐價格，價差都會是40元，而最新「水牛城重磅雙牛堡」單點189元／套餐234元，價差已開始變成45元；全新「水牛城雙層烤腿堡」單點159元／套餐204元，兩者價格也是差至45元，因此推測漢堡王產品已有調整機制。
加上去年萬物皆漲時期，也是麥當勞首開漲價第一槍後，肯德基、漢堡王、SUBWAY便隨後跟進；因此當麥當勞上週一漲，大家便直覺聯想是否又將帶起一波漲價潮？當時詢問業者，獲得官方沒有直接否認的「目前內部審慎評估中」的回應，更可預估漲價之日近在咫尺。
如今漢堡王網站掛出的「官網預購暫停服務公告」，說明「為提升更優質的服務，漢堡王官方網站預購功能（外帶／外送），將於2022/12/28～2023/1/4暫停服務，進行系統更新」，相信最快一週內就會有動作。