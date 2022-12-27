漢堡王水牛城酸辣堡！起士免費加2倍 再嗑波浪地瓜薯條
漢堡王年底除了爽吃有7款「買1送1」餐點，今（27）日宣布將於2023/1/4回歸限定「水牛城重磅漢堡」！而且烤雞腿和烤牛肉都有單層、雙層可以選，還開吃辣雞堡、辣雞翅、雞塊和辣味薯條共6款酸辣美味，嗜辣控一定要鎖定；2023/1/4～1/10還推出限時7天的「欠吃起士週」，只要點購有含起司的漢堡，通通直接起司免費加2倍！而且漢堡王總算也跟上速食開嗑地瓜薯條熱潮，認真開賣地瓜條啦，還打造成波浪款增添口感。
記者蕭涵云/台北報導
漢堡王歲末即日起至12/31，加碼7款「買1送1」大吃優惠到月底，包括經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、辣薯球(大) 、可樂(大)共7種美味通通買1送1，從經典漢堡到點心飲料都有優惠，約上朋友一起自組套餐也能吃超飽。
2023/1/4則將回歸限定「水牛城重磅漢堡」，美式道地的水牛城醬屬於「酸香風味 x 小辣入味」，搭配上清脆西洋芹切丁、進口法式酸甜芥末籽醬、再鋪上提味美式起士，清爽的美式酸辣風味和肉肉餐點簡直是絕配，除了百分百火烤牛肉，今年新推出的烤雞腿也有單層、雙層可選，另外還有辣雞堡、辣雞翅、雞塊和辣味薯條，全系列共有6種美味餐點，滿足嗜辣控。
尤其2023/1/4～1/10還推出限時7天的「欠吃起士週」，凡購買指定漢堡（漢堡本身有含黃起士片者，不論大小堡、是不是優惠品），起士量通通直接免費加2倍！最新的「水牛城重磅漢堡」就可以適用，而且整週不論是臨櫃、外帶、外送，起士量通通可以加倍，饕客們太賺啦。而去年在速食界掀起地瓜薯條的熱潮，漢堡王總算跟上了，漢堡王也開賣地瓜條啦，而且不同於其他家，還打造成波浪款增添口感。
另外，繼光香香雞迎接跨年，大手筆推出3款人氣餐點「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」優惠，爽吃限量6,000組。