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繼光香香雞跨年優惠！3款「買1送1」　兩大外送也爽加菜

▲繼光香香雞3款人氣餐點跨年「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」好康。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞3款人氣餐點跨年「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」好康。（圖／香繼光提供）

記者蕭涵云/台北報導

繼光香香雞大手筆推出3款人氣餐點跨年「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」優惠，爽吃限量6,000組！加碼同集團網紅手搖飲「TPLUS茶加」也有好喝優惠，2022/12/31～2023/1/2，出示香繼光集團會員畫面、或提供會員電話號碼，立即享大杯「金鳳烏龍拿鐵」買1送1！

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繼光香香雞3款人氣餐點推出跨年「買1送1」優惠了！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4日，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠，只要出示香繼光集團會員並購買田字薯餅1份，即送「田字薯餅電子兌換券」1張（可於2023/1/3～2023/1/31兌換）。而12/28起，透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也同樣可有「買1送1」優惠，限量6000組，送完為止。

位於桃園新光影城以及宮原眼科正對面的同集團網紅手搖飲「TPLUS茶加」，也加碼好喝飲料優惠，2022/12/31～2023/1/2，出示香繼光集團會員畫面、或提供會員電話號碼，立即享大杯「金鳳烏龍拿鐵」買1送1！每店限量50組，送完為止喔。

另外，超人氣Mister Donut跨年則放大絕給出4重優惠！今（26）日起甜甜圈「任選10入299元」連續8天！2023/1/1起使用「悠遊付」消費，每筆消費可享2%現金回饋；持「記名悠遊卡或悠遊付」，單筆消費滿200元再送40元悠遊付現金回饋券；2023/1/3起消費滿百元，還可獲得「波堤獅等代言人紅包袋及甜蜜卡」乙組，陪大家開心迎接兔年。

▲全新「田字薯餅」一份4片45元。（圖／香繼光提供）
▲2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，新加入或使用香繼光集團會員，可享「田字薯餅買1送1」優惠。（圖／香繼光提供）
▲兩大外送平台也推出「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」買1送1好康。（圖／香繼光提供）
▲兩大外送平台也推出「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」買1送1好康。（圖／香繼光提供）
▲12/26(一)至明年1/2(一)連續8天，Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」。（圖／Mister Donut提供）
▲12/26(一)至明年1/2(一)連續8天，Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」。（圖／Mister Donut提供）

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