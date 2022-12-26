Mister Donut甜甜圈跨年優惠！今起8天「任選10入299元」
超人氣Mister Donut跨年放大絕給出4重優惠！今（26）日甜甜圈「任選10入299元」連續8天！2023/1/1起使用「悠遊付」消費，每筆消費可享2%現金回饋；持「記名悠遊卡或悠遊付」，單筆消費滿200元再送40元悠遊付現金回饋券；2023/1/3起消費滿百元，還可獲得「波堤獅等代言人紅包袋及甜蜜卡」乙組，陪大家開心迎接兔年。
記者蕭涵云/台北報導
為迎接2023年，即日起Mister Donut同時送出4重優惠陪大家開心跨年！大家最喜歡的甜甜圈優惠，今起12/26(一)至明年1/2(一)連續8天Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」，平均每顆甜甜圈30元有找，趁此刻購入大家歡聚必吃的點心超划算。提醒大家限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送、外賣及預訂服務不適用喔。
而2023年起使用悠遊付或悠遊卡購買Mister Donut，還可享有眾多好康！2023/1/1起至3/31，使用「悠遊付」消費，每筆消費可享2%現金回饋；持「記名悠遊卡或悠遊付」，單筆消費滿200元再送40元悠遊付現金回饋券；2023/1/3起消費滿百元，還可獲得「波堤獅等代言人紅包袋及甜蜜卡」乙組，陪大家開心迎接兔年。
明年1/3起Mister Donut更應景開賣經典「紫薯糰子」、「日式醬油糰子」、「烏黑芝麻糰子」等Q彈美味的日式糰子；全新再推出「柚香糰子」，使用上新米粉製成的正統日本糰子，佐上日本高知縣產柚子，從外皮到內餡，都能吃到金黃恬雅的柚子風味。而且Mister Donut當家代言人們，波堤獅及法蘭奇咩咩等角色，在包裝上化身最喜氣的造型，並送上疊字祝福語。
另外，同樣來自日本的「乃が美」（乃賀美），首度在台迎新春推出4款禮盒、及2大限定超值優惠寵客，首度為台灣設計新春禮盒腰封，以日式典雅的印花圖騰結合花卉及蝴蝶結兩款圖案，搭配人氣生吐司及果醬共有4款禮盒可選。統一時代百貨台北店門市即日起至2023/1/31、新莊宏匯廣場及桃園新光影城2023/1/20～1/24新年活動期間，生吐司1斤兩條禮盒（售價350元／特價300元）、生吐司2斤一條禮盒（售價350元／特價300元）、生吐司1斤一條加任選口味果醬1瓶禮盒（售價550元／特價500元）、生吐司1斤一條加任選口味果醬2瓶禮盒（售價900元／特價850元）。各店限定期間還可享「購買2斤生吐司兩條，送1斤生吐司兌換券一張（市價150元）」優惠，每日限量，送完為止。