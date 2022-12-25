聖誕節7大速食優惠！麥當勞雞塊買4送4　肯德基1元吃炸雞

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麥當勞睽違四年，即日起至至2023/1/10快閃回歸「辣味麥克鷄塊」。APP至12/25耶誕節限時推出「買1送1」活動，只要打開麥當勞APP， 點選輪盤任務，就能獲得中獎率100%的「買1送1」優惠券，包括4塊麥克鷄塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等美味都能買1送1。
而麥當勞歡樂送網路訂餐也有獨家優惠，即日起至2023/1/10，訂單消費滿38元起，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入歡樂送優惠碼「Y2023」，就能享有勁辣香鷄翅或蘋果派或經典那堤（冰/熱）買1送1。提醒大家贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
麥當勞「神級點法」曝光，買兩組「1+1」100元搞定一餐或「1+1搭甜心卡」115也能吃飽，有網友透露自己會用「甜心卡」買大薯送小薯後，再以「1+1」選擇漢堡搭配小杯飲料；也有人稱讚光靠「甜心卡」就能買大薯送大杯飲料，認為比起套餐的中薯與中杯飲料划算許多，「單點主餐搭配甜心卡大薯＋大可」和點套餐花一樣的價錢卻能無痛升級。
肯德基：「預定快取」爽吃1元炸雞和蛋撻！「6組優惠代碼」曝光
肯德基「預定快取」優惠活動加碼延長至2023/1/31，使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻。而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮4選1「原味蛋撻一顆／香酥脆薯（小）一份／百事可樂（中）一杯／上校雞塊4塊」。
《NOWnews今日新聞》幫大家挖出超值6組「優惠代碼」，「22435」青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 1＝123元；「22570」咔啦雞腿堡(辣) x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋原味蛋撻 x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 1＝125元；「22864」咔啦脆雞(辣) x 5＋上校雞塊4塊 x 1＋原味蛋撻 x 3＋香酥脆薯(小) x 1＋立頓檸檬風味紅茶(小) x 3＝349元等。
漢堡王：小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡等「7款買1送1」
漢堡王歲末即日起至12/31，也加碼7款「買1送1」大吃優惠到月底，包括經典熱銷小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、辣薯球(大) 、可樂(大)共7種美味通通買1送1，從經典漢堡到點心飲料都有優惠，約上朋友一起自組套餐也能吃超飽。
拿坡里：「2台斤腿排桶」特價349元
拿坡里重磅推出「2台斤腿排桶」，大家分食不用挑部位、整桶都是雞腿排，還是受歡迎的微辣口味。而且祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元），即日起至2023/1/3販售。提醒大家是拿坡里炸雞專賣店限定才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間喔。
必勝客：HOT燒站XL套餐「第二套6折」！「聖誕跨年豪華餐」限時優惠價
必勝客「Hot燒站」推出耶誕優惠，2023/1/3前到「Hot燒站」點購任一款XL套餐，有夏威夷、哈辣墨西哥、彩菇鮮蔬、明太子脆雞、超級總匯、紅醬海鮮等6種口味手工個人比薩可選擇，搭配副食烤雞（1腿1翅）、薯條及飲料，通通享有「第二套6折」超Hot優惠。
更應景推出「聖誕跨年豪華餐」，「白蘭地牛排干貝比薩」＋另一個比薩（外帶為大比薩、外送為小比薩）＋可樂1.25L一瓶，再加上集結歐美亞四國海陸美味的全新「嘉年華海陸起司拼盤」，包含人氣暢銷款黃金和風鱈魚塊、BBQ烤雞，以及德式帶骨香腸、南美深海魷魚、日式松阪豬，加上帶著堅果風味的荷蘭煙燻高達起司。即日起至2023/1/2，限時優惠價僅1,579元。
bb.q CHICKEN：「歡聚食嗑炸雞餐」限省150元
bb.q CHICKEN即日起至2023/1/5推出「歡聚食嗑炸雞餐」，bb.q調味半雞二份＋去骨炸雞1份＋韓式披薩1份＋氣泡飲料2罐，可享期間限定優惠價1313元（原價1463元），現省150元；活動期間只要透過「享聚卡APP」消費「歡聚食嗑炸雞餐」，還可獲得50元「享聚卡APP」折價券兩張（總價值100元）。
星巴克：耶誕數位體驗爽抽買1送1、第2杯半價
星巴克即日起至12/28(三)，進入「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動網頁，把5個不同顏色的杯子變成可愛逗趣的刮刮樂，大家可以自由開刮專屬耶誕優惠，有機會刮中相當於買1送1的「好友分享」或「第2杯半價」等好康，網傳選右下角藍色杯子命中「買1送1」機率最高。今年星巴克耶誕數位體驗遊戲，同樣兌換期間為獲券日＋2天，每日使用時間為11:00-20:00，最後兌換日至12/30(五)，譬如今日完成小遊戲並領券，優惠券發送日期為12/1、有效日期則為12/3；除了大家最愛的買1送1外，還有美味餐點折價、或是飲料搭配糕點折扣優惠等贈禮。