雙12尬世足！拿坡里推「2台斤腿排桶」 349元整桶都是腿
「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里又有驚人之舉，為了挺世足、又接近雙12購物節，全新重磅推出「2台斤腿排桶」，超值價只要349元，看球賽爽吃整桶都是雞腿排，記得是拿坡里炸雞專賣店限定才有的美味喔。繼光香香雞迎冬則推出「燒酒雞湯滷」，限定位於台中的全台最大旗艦店開賣，平日晚餐時段購買經典滷味套餐還免費贈送「甜心地瓜球」。
記者蕭涵云/綜合報導
拿坡里不負「被披薩耽誤的炸雞店」名號，過去不定時推出1公斤腿排桶滿足粉絲，現在體貼球迷狂追世足賽，全新重磅推出「2台斤腿排桶」，大家分食不用挑部位、整桶都是雞腿排，還是受歡迎的微辣口味。而且祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元），即日起至2023/1/3販售，除了雙12、聖誕節，連跨年都還買得到，一路爽吃到明年。提醒大家是拿坡里炸雞專賣店限定才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間喔。
而從台中發跡的繼光香香雞，限定全台最大店鋪的繼光香香雞XTPLUS茶加聯名旗艦店獨家開賣「燒酒雞湯滷」，平日晚餐時段18:00-20:00，只要購買任一經典滷味套餐，就免費贈送價值35元的「甜心地瓜球」，現場幫大家加菜。（每日數量有限、送完為止。僅限來店優惠，外送、國定假日皆不適用）。還同步推出草莓季三款夢幻草莓手搖飲，「初戀檸檬莓」、「草莓戀濃乳」、「莓好芝士朵朵」，一次幫大家把正餐、甜點和飲料通通準備好。