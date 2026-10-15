萊爾富近幾年不斷在進化，除了像是推出特別的茶葉蛋袋子、夾子之外，在鮮食、咖啡甚至是招牌都改頭換面，近幾年在超商界破圈獲得廣大好評。近日，又有網友發現萊爾富的隱藏服務，只要去門市繳費的話，就可以集點，1點就可以換一顆茶葉蛋，如果是繳電費、停車費等還會再加碼1點，等於可以換到2顆茶葉蛋，點數甚至可以換無糖茶飲、鮮奶、服飾等，在社群中引爆廣大討論。
萊爾富隱藏服務爆出！繳費免費換茶葉蛋、鮮乳
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「真的不能不知道！如果大家最近要繳有的沒有的費用就去萊爾富繳，繳費只要報會員電話或者出示會員卡號，繳1筆就可以拿到1個章，能換1顆茶葉蛋，如果繳的是停車費，還會再多拿1個章，等於繳1筆可以換2顆茶葉蛋」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「昨天去繳電費也換到兩顆！店員跟我說的超級讚啦」、「而且還可以換免費鮮奶喔！集滿20章就可以了」、「我剛剛笑死，看了官網還可以換登峰外套欸，這活動真的很神奇」、「昨天去繳費有換到1顆，免費的好吃好吃！」、「萊爾富真的越來越猛了，他們茶葉蛋又好吃，下班立刻來去繳停車費換2顆」、「感謝分享，立刻來去繳停車費」。
萊爾富繳停車費、電價換2顆茶葉蛋！最狂集滿30章換登峰衣外套
然而記者實際查證，發現萊爾富官網真的有這個活動，而且是從14日才熱騰騰開始，一直到今年12月8日截止。民眾只要去萊爾富繳費報上APP會員手機號碼的話，就可以集到一個蓋章，蓋章不同數量可以兌換不同的商品；如果你是繳地價稅、停車費、電費的話還可以多一個蓋章。
至於可以兌換的商品有哪些，蓋一個章就可以兌換一顆免費茶葉蛋，等於是你繳地價稅、停車費、電費可以換到兩顆免費茶葉蛋；如果集滿10個蓋章則可以換「原萃580ml系列任選1瓶」；集滿20個蓋章可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶；集滿30個蓋章甚至可以換「MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件」。
萊爾富繳費活動規則、兌換獎品數量一覽
活動日期：即日起至12月8日
活動排除項目：信用卡、國稅、儲值、票務、包裹寄取件
活動加碼項目：地價稅、停車費、電費加碼一個蓋章
活動兌換商品數量：1章1顆茶葉蛋（限量10000顆）、10章原萃580ml任選1瓶（限量6000瓶）、20章朝純鮮乳936ml一瓶（限量4000瓶）、30章MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件（限量1230件）
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「真的不能不知道！如果大家最近要繳有的沒有的費用就去萊爾富繳，繳費只要報會員電話或者出示會員卡號，繳1筆就可以拿到1個章，能換1顆茶葉蛋，如果繳的是停車費，還會再多拿1個章，等於繳1筆可以換2顆茶葉蛋」。
萊爾富繳停車費、電價換2顆茶葉蛋！最狂集滿30章換登峰衣外套
然而記者實際查證，發現萊爾富官網真的有這個活動，而且是從14日才熱騰騰開始，一直到今年12月8日截止。民眾只要去萊爾富繳費報上APP會員手機號碼的話，就可以集到一個蓋章，蓋章不同數量可以兌換不同的商品；如果你是繳地價稅、停車費、電費的話還可以多一個蓋章。
至於可以兌換的商品有哪些，蓋一個章就可以兌換一顆免費茶葉蛋，等於是你繳地價稅、停車費、電費可以換到兩顆免費茶葉蛋；如果集滿10個蓋章則可以換「原萃580ml系列任選1瓶」；集滿20個蓋章可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶；集滿30個蓋章甚至可以換「MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件」。
活動日期：即日起至12月8日
活動排除項目：信用卡、國稅、儲值、票務、包裹寄取件
活動加碼項目：地價稅、停車費、電費加碼一個蓋章
活動兌換商品數量：1章1顆茶葉蛋（限量10000顆）、10章原萃580ml任選1瓶（限量6000瓶）、20章朝純鮮乳936ml一瓶（限量4000瓶）、30章MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件（限量1230件）