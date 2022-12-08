繼光香香雞開賣「燒酒雞」 請吃地瓜球聯名草莓手搖飲
大家最愛的繼光香香雞竟然開賣「燒酒雞」？發跡於台中的繼光香香雞，台中舊火車站全台最大繼光香香雞 X TPLUS茶加聯名旗艦店今（8）日限定開賣新品「燒酒雞湯滷」，平日晚餐時段購買經典滷味套餐還免費贈送「甜心地瓜球」。冬季迎接草莓季還聯名打造三款夢幻草莓手搖飲，一次吃整套超享受。
記者蕭涵云/台北報導
位在台中舊火車站、知名宮原眼科旁的「繼光香香雞XTPLUS茶加聯名旗艦店」，是全台最大店鋪，今天正式推出繼光香香雞「燒酒雞湯滷」，精選數種中藥材與米酒一同熬煮台灣國產雞，湯頭散發淡淡的米酒與胡麻油香氣，是不同於市面滷味的入冬溫補美味，只有在繼光香香雞台中中山旗艦店才買得到。而且平日晚餐時段18:00-20:00，只要購買任一經典滷味套餐，就免費贈送價值35元的「甜心地瓜球」，現場幫大家加菜。（每日數量有限、送完為止。僅限來店優惠，外送、國定假日皆不適用）。
入冬迎接草莓季還聯名打造三款夢幻草莓手搖飲，以茉莉綠茶為基底，加入新鮮草莓與每日鮮搾檸檬汁的「初戀檸檬莓」，嚴選新鮮草莓加入每日配送鮮乳與清新茉莉綠而成「草莓戀濃乳」；超美漸層的「莓好芝士朵朵」每一口都吃得到草莓果肉，和頂層鹹甜的芝士朵朵簡直是絕配。一次幫大家把正餐、甜點和飲料通通準備好。
另外，藝人海裕芬創立的私房滷味「嚕嚕姑滷」，再推三款新口味，脆口茄汁塔香豆腸雲耳的「就是愛豆你」、彈牙柴魚香辣滷魷魚的「魷其愛碎嘴」，「要聽胗話嗎」則是軟Q的塔香黑胡椒雞胗。還以「蔥蒜香杏鮑菇花生」獲得2022年食創獎之「年度新品獎」肯定！雙12年終慶即日起至12/12，於官網下單即贈88點，天天限定商品第2件5折，任選12盒單盒再享12%折扣，並快閃加碼滿999元可享宅配免運。最新兔年禮盒一次吃得到全新8款料理，還再贈送海裕芬繪製的紅包袋。