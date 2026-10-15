台灣要有新國際機場了？高雄小港機場（高雄國際航空站）長年受限夜間宵禁與運能瓶頸，市長陳其邁昨（14）日證實，市府委託國際顧問評估南星計畫區周邊填海造陸蓋新機場，初步結果「可行」，宵禁難題有望迎刃而解。《NOWNEWS今日新聞》整理選址規劃與三大評估原因帶您一次看。

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🟡國際顧問評估初步可行！陳其邁證實選址南星

高雄市議會昨（14）日進行市政總質詢，副議長曾俊傑與市議員蔡武宏質詢指出，高雄已轉型為 AI 半導體重鎮，但小港機場運能受限且無法全天候營運，呼籲市府任內敲定 24 小時新機場選址。議員點名小港大林蒲「南星計畫區」，鄰近高雄港、國道七號與捷運小港林園線，填海造陸可避開陸地拆遷，更具海空聯運潛力。

陳其邁答詢證實，市府委託具新加坡樟宜與香港赤鱲角機場經驗的國際顧問評估針對工程、海象、氣流與財務試算，初步報告結果顯示「可行」，正積極向中央爭取推動。

▲高市副議長曾俊傑在市議會爭取南星計畫設置第二國際機場，市長陳其邁回應初步評估可行。（圖／取自高雄市議會官網）
▲高市副議長曾俊傑在市議會爭取南星計畫設置第二國際機場，市長陳其邁回應初步評估可行。（圖／取自高雄市議會官網）
🟡科技鏈崛起桃機飽和！陳其邁揭三大關鍵原因

陳其邁剖析，催生南部第二座國際機場具備三大國家級戰略考量。首先是南部半導體與 AI 高科技廊帶成形，高價值空運與國際商務往返需求爆發；其次，面對全球供應鏈重組，全天候貨運樞紐是維持產業競爭力的關鍵命脈；再加上桃園機場客貨運量已逼近飽和上限，基於國土韌性與分散地緣風險，南部勢必需要一座全天候備援門戶。

🟡小港機場宵禁難取消！民航局曝新機場評估難

現役小港機場長年的發展硬傷正是「夜間宵禁」。因緊鄰密集住宅區，民航局明確表示為維護居住品質，無法取消宵禁；即便推動 2040 年新航廈擴建，仍難爭取歐美長程航班與紅眼廉航進駐。

事實上，面對地方爭取新機場的聲浪，民航局先前曾表示，無論陸地或海上填海造陸，均涉及深水工程、環評及長達 5 至 10 年的「風向玫瑰圖」精密觀測，技術門檻極高。陳其邁也坦言，完整可行性研究無法在自己卸任前出爐，但市府會持續與中央研議雙軌定位，替高雄航空樞紐奠定推動藍圖。

▲高雄小港國際機場航廈外觀，因緊鄰住宅區受限夜間宵禁，目前正推動新航廈改建工程。（圖／取自Google評論）
▲高雄小港國際機場航廈外觀，因緊鄰住宅區受限夜間宵禁，目前正推動新航廈改建工程。（圖／取自Google評論）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...