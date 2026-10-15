台灣要有新國際機場了？高雄小港機場（高雄國際航空站）長年受限夜間宵禁與運能瓶頸，市長陳其邁昨（14）日證實，市府委託國際顧問評估南星計畫區周邊填海造陸蓋新機場，初步結果「可行」，宵禁難題有望迎刃而解。《NOWNEWS今日新聞》整理選址規劃與三大評估原因帶您一次看。
🟡國際顧問評估初步可行！陳其邁證實選址南星
高雄市議會昨（14）日進行市政總質詢，副議長曾俊傑與市議員蔡武宏質詢指出，高雄已轉型為 AI 半導體重鎮，但小港機場運能受限且無法全天候營運，呼籲市府任內敲定 24 小時新機場選址。議員點名小港大林蒲「南星計畫區」，鄰近高雄港、國道七號與捷運小港林園線，填海造陸可避開陸地拆遷，更具海空聯運潛力。
陳其邁答詢證實，市府委託具新加坡樟宜與香港赤鱲角機場經驗的國際顧問評估，針對工程、海象、氣流與財務試算，初步報告結果顯示「可行」，正積極向中央爭取推動。
🟡科技鏈崛起桃機飽和！陳其邁揭三大關鍵原因
陳其邁剖析，催生南部第二座國際機場具備三大國家級戰略考量。首先是南部半導體與 AI 高科技廊帶成形，高價值空運與國際商務往返需求爆發；其次，面對全球供應鏈重組，全天候貨運樞紐是維持產業競爭力的關鍵命脈；再加上桃園機場客貨運量已逼近飽和上限，基於國土韌性與分散地緣風險，南部勢必需要一座全天候備援門戶。
🟡小港機場宵禁難取消！民航局曝新機場評估難
現役小港機場長年的發展硬傷正是「夜間宵禁」。因緊鄰密集住宅區，民航局明確表示為維護居住品質，無法取消宵禁；即便推動 2040 年新航廈擴建，仍難爭取歐美長程航班與紅眼廉航進駐。
事實上，面對地方爭取新機場的聲浪，民航局先前曾表示，無論陸地或海上填海造陸，均涉及深水工程、環評及長達 5 至 10 年的「風向玫瑰圖」精密觀測，技術門檻極高。陳其邁也坦言，完整可行性研究無法在自己卸任前出爐，但市府會持續與中央研議雙軌定位，替高雄航空樞紐奠定推動藍圖。
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高雄市議會昨（14）日進行市政總質詢，副議長曾俊傑與市議員蔡武宏質詢指出，高雄已轉型為 AI 半導體重鎮，但小港機場運能受限且無法全天候營運，呼籲市府任內敲定 24 小時新機場選址。議員點名小港大林蒲「南星計畫區」，鄰近高雄港、國道七號與捷運小港林園線，填海造陸可避開陸地拆遷，更具海空聯運潛力。
陳其邁答詢證實，市府委託具新加坡樟宜與香港赤鱲角機場經驗的國際顧問評估，針對工程、海象、氣流與財務試算，初步報告結果顯示「可行」，正積極向中央爭取推動。
陳其邁剖析，催生南部第二座國際機場具備三大國家級戰略考量。首先是南部半導體與 AI 高科技廊帶成形，高價值空運與國際商務往返需求爆發；其次，面對全球供應鏈重組，全天候貨運樞紐是維持產業競爭力的關鍵命脈；再加上桃園機場客貨運量已逼近飽和上限，基於國土韌性與分散地緣風險，南部勢必需要一座全天候備援門戶。
🟡小港機場宵禁難取消！民航局曝新機場評估難
現役小港機場長年的發展硬傷正是「夜間宵禁」。因緊鄰密集住宅區，民航局明確表示為維護居住品質，無法取消宵禁；即便推動 2040 年新航廈擴建，仍難爭取歐美長程航班與紅眼廉航進駐。
事實上，面對地方爭取新機場的聲浪，民航局先前曾表示，無論陸地或海上填海造陸，均涉及深水工程、環評及長達 5 至 10 年的「風向玫瑰圖」精密觀測，技術門檻極高。陳其邁也坦言，完整可行性研究無法在自己卸任前出爐，但市府會持續與中央研議雙軌定位，替高雄航空樞紐奠定推動藍圖。