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🟡國際顧問評估初步可行！陳其邁證實選址南星

▲高市副議長曾俊傑在市議會爭取南星計畫設置第二國際機場，市長陳其邁回應初步評估可行。（圖／取自高雄市議會官網）

🟡科技鏈崛起桃機飽和！陳其邁揭三大關鍵原因

🟡小港機場宵禁難取消！民航局曝新機場評估難

▲高雄小港國際機場航廈外觀，因緊鄰住宅區受限夜間宵禁，目前正推動新航廈改建工程。（圖／取自Google評論）

台灣要有新國際機場了？高雄小港機場（高雄國際航空站）長年受限夜間宵禁與運能瓶頸，市長陳其邁昨（14）日證實，市府委託國際顧問評估，初步結果「可行」，宵禁難題有望迎刃而解。《NOWNEWS今日新聞》整理選址規劃與三大評估原因帶您一次看。高雄市議會昨（14）日進行市政總質詢，副議長曾俊傑與市議員蔡武宏質詢指出，高雄已轉型為 AI 半導體重鎮，但小港機場運能受限且無法全天候營運，呼籲市府任內敲定 24 小時新機場選址。議員點名，鄰近高雄港、國道七號與捷運小港林園線，填海造陸可避開陸地拆遷，更具海空聯運潛力。陳其邁答詢證實，市府，正積極向中央爭取推動。陳其邁剖析，催生南部第二座國際機場具備三大國家級戰略考量。首先是，高價值空運與國際商務往返需求爆發；其次，面對全球供應鏈重組，；再加上，基於國土韌性與分散地緣風險，南部勢必需要一座全天候備援門戶。現役小港機場長年的發展硬傷正是「夜間宵禁」。因緊鄰密集住宅區，民航局明確表示為維護居住品質，無法取消宵禁；即便推動 2040 年新航廈擴建，仍難爭取歐美長程航班與紅眼廉航進駐。事實上，面對地方爭取新機場的聲浪，民航局先前曾表示，。陳其邁也坦言，完整可行性研究無法在自己卸任前出爐，但市府會持續與中央研議雙軌定位，替高雄航空樞紐奠定推動藍圖。