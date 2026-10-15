台灣星巴克官網日前公告最新客製化飲品調整方案，未來只要點去冰或者少冰要補滿牛奶或飲料必須加收15元，結果政策在本週一上路之後引爆反彈聲浪。不過有眼尖顧客發現，星巴克官網在日前撤下「客製化調整公告」，好奇這項政策是否會順應民意出現大轉彎情況，引起社群討論。事實上，6年前知名連鎖手搖「迷客夏」也曾經推出類似政策，但僅實施2年時間就被消費者抱怨到直接取消，星巴克是否未來也有政策調整空間，有待觀察。
有機會轉彎？星巴克「客製化調整公告」官網下架
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「星巴克官網已經撤下客製化調整公告了耶？目前在重要公告欄位已經看不見公告了」。《NOWNEWS》記者實際查詢星巴克官網，確實本來在10月10日可以在官網看到客製化調整公告，但現在公告已經消失，不過如果點選「咖啡」>「飲料客製化介紹」的頁面中，該張已經調整過的客製化圖卡還是可以看見。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經開始實施了，撤掉公告也沒算什麼吧，感覺不太可能改」、「公告就算消失，實際上也還是在執行啊，畢竟政策都已經上路了」、「不太可能轉彎，感覺只是因為上路了，公告提醒效用已過」、「不會改啦！官網還是可以看到那張去冰少冰加價圖卡，公告只是預告效果，上路了撤掉也不奇怪」。
星巴克顧客到底在氣什麼？迷客夏6年前被罵到取消
然而星巴克這次之所以引起常客怒火的最大主因，就是因為去冰或者少冰要補滿牛奶或飲料必須加收15元的政策，由於官網上明定販售的飲品在去冰、少冰之後根本不達容量，例如特大杯的飲品標示591ml，結果去冰之後只剩下半杯，但點熱的卻又是滿杯狀態，讓不少人為此感到非常不合理，甚至有人已經投訴到消基會。
過去飲料市場也有發生類似案例，知名連鎖手搖「迷客夏」在2020年時宣布，鮮奶系列等飲品，若消費者要求「去冰」或「溫熱飲」並要求補滿杯，需要額外加收5元，結果引起顧客反彈，政策歷經兩年還是不被接受，迷客夏總部在2022年順應民意，取消這項加價規定，而星巴克未來是否也有政策調整空間，有待觀察。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「星巴克官網已經撤下客製化調整公告了耶？目前在重要公告欄位已經看不見公告了」。《NOWNEWS》記者實際查詢星巴克官網，確實本來在10月10日可以在官網看到客製化調整公告，但現在公告已經消失，不過如果點選「咖啡」>「飲料客製化介紹」的頁面中，該張已經調整過的客製化圖卡還是可以看見。
星巴克顧客到底在氣什麼？迷客夏6年前被罵到取消
然而星巴克這次之所以引起常客怒火的最大主因，就是因為去冰或者少冰要補滿牛奶或飲料必須加收15元的政策，由於官網上明定販售的飲品在去冰、少冰之後根本不達容量，例如特大杯的飲品標示591ml，結果去冰之後只剩下半杯，但點熱的卻又是滿杯狀態，讓不少人為此感到非常不合理，甚至有人已經投訴到消基會。