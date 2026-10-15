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有機會轉彎？星巴克「客製化調整公告」官網下架

但現在公告已經消失，不過如果點選「咖啡」>「飲料客製化介紹」的頁面中，該張已經調整過的客製化圖卡還是可以看見。

▲《NOWNEWS》記者實際Google搜尋星巴克客製化服務調整公告，連結點進去只會進到公告區，該公告已經從官網消失。（圖/Google搜尋）

星巴克顧客到底在氣什麼？迷客夏6年前被罵到取消

例如特大杯的飲品標示591ml，結果去冰之後只剩下半杯，但點熱的卻又是滿杯狀態，讓不少人為此感到非常不合理

▲星巴克新政策上路後，不少民眾點去冰之後只剩下半杯，讓常客都感到非常傻眼。（圖/Threads）

若消費者要求「去冰」或「溫熱飲」並要求補滿杯，需要額外加收5元

迷客夏總部在2022年順應民意，取消這項加價規定