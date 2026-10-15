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好市多科克蘭牛奶改賣法「單罐直接拿」！一算價格：根本變貴

過去原本以2罐為一組販售，但從昨日起改成單罐販售

▲好市多科克蘭冷藏全脂牛乳販售方式變更，過去本來只能2罐一組購買，但昨日被發現改成「單罐」販售。（圖／翻攝Threads）

先前好市多牛奶2入一組價格是269元，如今以單罐135元計算，買2罐就要花270元，等於比過去還要多付1元。

▲好市多科克蘭冷藏全脂牛乳單罐135元，但買2罐就要花270元，等於比過去還要多付1元。（圖／翻攝Threads）

好市多牛奶越來越貴！會員嘆回不去：2罐曾只賣189元

▲好市多牛奶因為容量大，且香醇濃厚，深受不少顧客喜愛。（圖/好市多商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）向來深受台灣人喜愛，旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）」冷藏全脂牛乳組合，更是賣場中的人氣王。不過近期科克蘭牛奶因價格變貴受到外界關注，昨日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示好市多科克蘭冷藏全脂牛乳賣法改變了，，大讚「不用再擔心一次買兩大瓶喝不完放過期！」只見賣場最新公告，上頭寫著「KS全脂牛乳一入一賣」，至於民眾好奇的價格也隨之曝光，單罐售價為新台幣135元。但仔細換算後發現，拆賣價格其實比先前一組還貴，消息曝光後，也讓一票會員傻眼留言「越賣越貴的概念，變相漲價」、「這分拆是為了漲價吧」、「再漲1塊的意思」、「誇張，越來越貴，以前兩罐不到190」、「就是為了漲價，所以才分拆」、「終於漲價到變成單瓶賣了，台灣人的錢真的很好賺」。好市多自有品牌科克蘭冷藏全脂牛乳，過去採2瓶一組販售，每瓶容量1.89公升，因大包裝與高CP值深受會員喜愛。但前陣子才有資深會員抱怨，指出該款牛奶越來越貴，早期一組曾只要189元，但價格一路慢慢增加，陸續調升至219元與249元。直到2026年10月初，好市多科克蘭牛奶售價正式來到269元，現在又因單罐拆賣新賣法，遭會員質疑「根本是變相漲價」。雖然單罐販售確實提供了更自由的購買方式，但若打算一次購買2罐，實際支出反而比過去多了1元，也讓這項新制引發不同看法。