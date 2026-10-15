秋天氣溫轉涼，台灣UNIQLO官網推薦，10月FUN連假超值購優惠，「特級彈性AIRism防曬連帽外套」990→390元「現省600元」、防潑水款降價500元、PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套也省300元，換季囤貨要把握；新品上市UNIQLO：U系列刷毛短版外套，還有防風立領外套也「現賺200元」。國民品牌NET紅標優惠終於下殺4折，《NOWNEWS今日新聞》整理購物清單一次掌握。
UNIQLO外套990→390元「現省600元」！防潑水款降價500元
換季迎接秋冬，天氣變冷了，民眾想添購外套增加保暖衣物，UNIQLO推出10月FUN連假超值購優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者挖出划算購物清單推薦：
◾️現省600元！483281「女裝 特級彈性AIRism防曬連帽外套」特價390元（原價990元）
◾️現省500元！485671「女裝 可攜式防曬連帽外套」特價390元（原價990元）
◾️現省300元！478427「嬰幼兒 PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」特價490元（原價790元）
推薦UNIQLO這波10月FUN連假超值購優惠，人氣商品超優惠，單品最便宜190元起。提醒大家，該活動優惠時間只到今天10月15日，大家要囤貨要買要快。
UNIQLO：U系列等新品上市！外套「現賺200元」穿秋冬新款
◾️現省200元！487396「女裝 防潑水連帽外套」特價1290元（原價1490元）
◾️現省200元！488222「女裝／男女適穿 刷毛短版外套」特價1290元（原價1490元）
◾️現省200元！486167「男裝／男女適穿 防風立領外套（防潑水）」特價1490元（原價1690元）
NET：紅標3件下殺4折！今10/15折數更新
終於等到台灣國民品牌NET折數更新！官方小編表示，10月15日起，紅標商品下殺4折！「1件7折、3件5折、5件4折」。
提醒大家，「大安拍點」不參與活動；紅標活動折數將「不定期」調整；部份門市無紅標商品，各門市紅標商品不盡相同，實際商品依門市現場陳列販售為主。
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