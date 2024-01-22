晚起床想吃麥當勞早餐！官方回應「薯餅、滿福堡24小時都賣」請願
麥當勞早餐圈粉無數，尤其薯餅、滿福堡2項人氣餐點，只要超過上午10:30就吃不到，令不少常常睡過頭的鐵粉扼腕「晚起床也好想吃」。近日，有網友在臉書發起向麥當勞總公司請願，希望「薯餅、滿福堡24小時都要賣」，官方回應，「為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品」。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞以經典的英式滿福堡作為早餐，選用美國小麥製的滿福麵包，搭配香煎豬肉片、或特選洗選蛋搭配櫸木煙燻火腿片，再放上一片熱呼呼融化誘人的切達吉事，受到不少消費者喜愛；官網甚至難得語帶浮誇地形容滿福麵包「比你的彈簧床還Q彈！」再搭配一片外表金黃酥脆、內裡鬆軟飽滿的薯餅，咬得到馬鈴薯顆粒，被不少人視為想好好犒賞自己時，必吃的滿足早餐選擇。
最讓人感到不滿足的，便是麥當早餐只供應至上午10:30，歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，令不少常常睡過頭的鐵粉扼腕「晚起床也好想吃麥當勞早餐」，尤其薯餅、滿福堡人氣之高，常讓民眾討論就算不是早上也會想吃。
近日，就有網友在臉書發起向麥當勞總公司請願，希望「薯餅、滿福堡24小時都要賣」，其中滿福堡的請願高達近4萬人參與討論！對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方回應「麥當勞感謝顧客對早餐產品滿福堡及薯餅的支持，惟為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品；將持續觀察消費者喜好與市場趨勢，希望提供優質且更多元的產品選擇，歡迎顧客繼續支持。」低調未談更詳細確切的原因。
事實上，美國麥當勞2015年底便曾推動全天候供應早餐，卻在疫情後暫停這項政策。歸納出主因除了此舉拖慢製作餐點速度、使餐點品質降低等效率不佳的後果；還導致原本能集中在上午用餐的人流鬆散，且相對來說利潤較低的早餐卻佔據了巔峰用餐時段等。不只拖垮速食最講求的效率，也損失能帶來更多利潤的機會，導致營收反而還降低。