漢堡王開搶華堡日優惠！2024加碼「買一送一」 麥當勞也買一送一
速食大戰白熱化，漢堡王今起（16）日開搶華堡日優惠，2024破天荒除了買華堡套餐免費送原味華堡乙顆，還加碼贈送「華堡買一送一」優惠券！力拚本週麥當勞大薯、OREO冰炫風「買一送一」，還有「免費吃麥克雞塊」隱藏優惠。划算好康一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王迎接明天華堡日，今年火熱加碼再送「華堡買一送一」優惠券，官網今起即可搶先預訂4月17日全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），買華堡套餐免費送「原味華堡」乙顆外帶取餐；只要加入漢堡王會員並綁定LINE官方帳號，再加碼獲得「華堡買一送一」優惠券，可於4月22日至5月5日於官網兌換。
而且近日漢堡王期間限定還推出絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，現烤澳洲火烤牛搭配起士、生菜、椒麻醬的「椒麻小牛堡」，或「椒麻脆雞堡」及「椒麻鱈魚堡」，上市就祭出「買一送一」99元，搭配薯條、可樂的套餐價竟然也只要99元，小資族最愛的「百元有找」優惠開吃。
另外，麥當勞APP全球版本週上架多達7組優惠券，即日起至4月21日，民眾最愛的大薯、OREO冰炫風「買一送一」又現身；晚餐18:00-21:00限定套餐優惠，「麥香雞＋小薯＋38元飲料」特價99元（原價123元）、「吉事漢堡＋小薯＋38元飲料」也是特價99元（原價123元），百元有找能吃飽；單點現烤焙果送薯餅、火腿蛋堡＋薯餅＋焦糖冰奶茶特價87元（原價153元）。還有買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，買帕瑪森主廚雞腿堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）、買帕瑪森安格斯牛肉堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）；得來速也有限定好康，買勁辣雞腿堡套餐還能「免費吃4塊麥克雞塊」。