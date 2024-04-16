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漢堡王開搶華堡日優惠！2024加碼「買一送一」　麥當勞也買一送一

▲漢堡王華堡日買華堡套餐免費送「原味華堡」乙顆、加碼再送「華堡買一送一」優惠券，力拚本週麥當勞大薯、OREO冰炫風也「買一送一」，「免費吃麥克雞塊」隱藏優惠，好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王華堡日買華堡套餐免費送「原味華堡」乙顆、加碼再送「華堡買一送一」優惠券，力拚本週麥當勞大薯、OREO冰炫風也「買一送一」，「免費吃麥克雞塊」隱藏優惠，好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食大戰白熱化，漢堡王今起（16）日開搶華堡日優惠，2024破天荒除了買華堡套餐免費送原味華堡乙顆，還加碼贈送「華堡買一送一」優惠券！力拚本週麥當勞大薯、OREO冰炫風「買一送一」，還有「免費吃麥克雞塊」隱藏優惠。划算好康一次整理告訴你。

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漢堡王迎接明天華堡日，今年火熱加碼再送「華堡買一送一」優惠券，官網今起即可搶先預訂4月17日全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），買華堡套餐免費送「原味華堡」乙顆外帶取餐；只要加入漢堡王會員並綁定LINE官方帳號，再加碼獲得「華堡買一送一」優惠券，可於4月22日至5月5日於官網兌換。

▲漢堡王期間限定，3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也都99元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王期間限定，3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐價也只要99元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
而且近日漢堡王期間限定還推出絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，現烤澳洲火烤牛搭配起士、生菜、椒麻醬的「椒麻小牛堡」，或「椒麻脆雞堡」及「椒麻鱈魚堡」，上市就祭出「買一送一」99元，搭配薯條、可樂的套餐價竟然也只要99元，小資族最愛的「百元有找」優惠開吃。

▲作為「華堡縮小版」的小華堡，雖然尺寸變小巧，仍保留原有的火烤香氣和肉感滿分等誘人特點，價格也變得更為親民。（圖／品牌提供）
▲漢堡王2024華堡日優惠放大絕，買華堡套餐免費送「原味華堡」乙顆、加碼再送「華堡買一送一」優惠券。（圖／品牌提供）
另外，麥當勞APP全球版本週上架多達7組優惠券，即日起至4月21日，民眾最愛的大薯、OREO冰炫風「買一送一又現身；晚餐18:00-21:00限定套餐優惠，「麥香雞＋小薯＋38元飲料」特價99元（原價123元）、「吉事漢堡＋小薯＋38元飲料」也是特價99元（原價123元），百元有找能吃飽；單點現烤焙果送薯餅、火腿蛋堡＋薯餅＋焦糖冰奶茶特價87元（原價153元）。還有買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，買帕瑪森主廚雞腿堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）、買帕瑪森安格斯牛肉堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）；得來速也有限定好康，買勁辣雞腿堡套餐還能「免費吃4塊麥克雞塊」。

▲2月17日今年唯一補班日，開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版7大優惠券，大薯、OREO冰炫風「買一送一」，得來速買勁辣雞腿堡套餐「免費吃4塊麥克雞塊」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞大薯、OREO冰炫風「買一送一」！隱藏優惠：免費吃麥克雞塊

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