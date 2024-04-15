麥當勞大薯、OREO冰炫風「買一送一」！隱藏優惠：免費吃麥克雞塊
本週太有口福了！麥當勞今（14）日起APP全球版上架7大優惠，划算必吃大薯、OREO冰炫風「買一送一」，單點現烤焙果送薯餅、晚餐麥香雞套餐特價99元，得來速限定買勁辣雞腿堡套餐還能「免費吃4塊麥克雞塊」，一次整理告訴你。摩斯漢堡開吃「百元有找」米海洋珍珠堡套餐，一招再現省5元。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞APP：大薯、OREO冰炫風「買一送一」隱藏優惠
麥當勞APP全球版今上架多達7組優惠券，最高限省66元！即日起至4月21日，大薯、OREO冰炫風「買一送一」；晚餐18:00-21:00限定，麥香雞＋小薯＋38元飲料特價99元（原價123元）、吉事漢堡＋小薯＋38元飲料也是特價99元（原價123元）；單點現烤焙果送薯餅、火腿蛋堡＋薯餅＋焦糖冰奶茶特價87元（原價153元）。
喜歡帕瑪森系列餐點的民眾有福了，買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，買帕瑪森主廚雞腿堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）、買帕瑪森安格斯牛肉堡＋中薯＋焦糖冰奶茶特價174元（原價240元）；得來速限定，買勁辣雞腿堡套餐還能「免費吃4塊麥克雞塊」。
摩斯漢堡：米海洋珍珠堡套餐「百元有找」
摩斯漢堡今4月15日最後一天，低碳植米海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶套餐，單套只要99元；使用安心取溫馨送一次買2套188元，換算下來每套只要94元、再省5元。