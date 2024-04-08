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幸福來得太突然！漢堡王椒麻堡今起「買一送一」　麥當勞也買1送1

▲幸福來得太突然，本週速食優惠一次整理！漢堡王絕代三椒、3款麻辣鍋椒麻漢堡，今開賣「買一送一」只要99元；麥當勞APP全球版則有勁辣香雞翅「買一送一」、免費送薯餅等好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲幸福來得太突然，本週速食優惠一次整理！漢堡王絕代三椒、3款麻辣鍋椒麻漢堡，今開賣「買一送一」只要99元；麥當勞APP全球版則有勁辣香雞翅「買一送一」、免費送薯餅等好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

連假結束Monday不Blue，幸福來得太突然，本週又有新的速食優惠被挖出！漢堡王期間限定絕代三椒、3款麻辣鍋椒麻漢堡，今（8）日開賣祭出「買一送一」99元好康，套餐搭配薯條、可樂竟然也只要99元「百元有找」吃整套；麥當勞APP全球版本週隱藏優惠，推出勁辣香雞翅「買一送一」、單點番茄嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送小玉米湯」等隱藏優惠，一次整理告訴你。

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📌漢堡王：3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也99元
漢堡王期間限定推出絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，現烤澳洲火烤牛搭配起士、生菜、椒麻醬的「椒麻小牛堡」，另有「椒麻脆雞堡」可選，還形容「椒麻鱈魚堡」簡直是麻辣鍋升級為酸菜魚。即日起開賣上市就祭出「買一送一」99元，搭配薯條、可樂竟然也只要99元「百元有找」吃整套，怎麼吃都好划算。

▲漢堡王期間限定，3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也都99元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王期間限定，3款椒麻堡「買一送一」99元、套餐也都99元。（圖／翻攝自漢堡王FB）
📌麥當勞：APP本週隱藏優惠！勁辣香雞翅「買一送一」
麥當勞APP全球版本週獨家優惠，即日起至4月14日單點勁辣香雞翅「買一送一」、單點番茄嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」，還有得來速限定買大麥克套餐「免費送小玉米湯」；即日起至4月30日則有買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」專屬優惠。提醒大家，APP優惠券限兌換一次；不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲麥當勞多款餐點「買一送一」、還有「加1元多一件」！2024麥當勞甜心卡「買A送B」一整年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP本週隱藏優惠有勁辣香雞翅「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

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