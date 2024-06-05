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麥當勞6月「買一送一」最新優惠！今起大薯、OREO冰炫風半價35天

▲2024麥當勞6月最新優惠，今起歡樂送爽吃大薯、OREO冰炫風等5款「買一送一」35天；必勝客《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩開賣，搭配小可包、吊飾的「必勝魔法套餐」，加碼抽獎體驗魔法巴士。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024麥當勞6月最新優惠，今起歡樂送爽吃大薯、OREO冰炫風等5款「買一送一」35天；必勝客《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩開賣，搭配小可包、吊飾的「必勝魔法套餐」，加碼抽獎體驗魔法巴士。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024麥當勞6月最新優惠，今（5）日掌握歡樂送優惠碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風「買一送一」，5款半價菜單爽吃35天一次整理；必勝客《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩也開賣，搭配小可包、吊飾的「必勝魔法套餐」，還能加碼抽獎體驗「魔法巴士之旅」。

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📌麥當勞6月優惠！歡樂送大薯、OREO冰炫風共5款「買一送一」
2024麥當勞6月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送大推5款「買一送一」優惠，通通半價爽吃35天。只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲2月17日今年唯一補班日，開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新6月優惠！歡樂送大薯、OREO冰炫風共5款「買一送一」今起開吃35天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩開箱！小可包綠腦袋好獵奇
必勝客《庫洛魔法使》聯名披薩開賣，繼「進擊的巨人」後，不只「夢之鑰匙芝心披薩」再度把店員逼瘋，外圈包裹滿滿芝心起司，趁熱吃還要小心流漿；中間使用日式咖哩馬鈴薯泥搭配德式香腸，並覆蓋Q彈麻糬皮做成散發光芒的模樣，再以馬林糖翅膀點綴兩旁，考驗店員手藝指數破表。

而且這次連萌萌吉祥物小可也不放過，一剝開竟然是抹茶紅豆內餡，好像獵奇綠腦袋，童年的回憶差點也崩塌。「必勝魔法套餐」附贈隨機一款限量訂製的「必勝魔法吊飾」，還可加碼抽獎體驗「魔法巴士之旅」，而且1人中獎、2人同行，可以和小櫻、知世還有桃雪CP一起逛台北。

▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲上層開放式車廂有《庫洛魔法使》主角們陪逛台北。（圖／記者蕭涵云攝）
▲魔法巴士上有《庫洛魔法使》主角們陪粉絲一起逛台北。（圖／記者蕭涵云攝）

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