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台灣也有麥當勞「家家酒」！報名小麥麥免費送　最新買一送一優惠

▲台灣麥當勞也有「家家酒」玩具！報名暑假「小麥麥體驗營」，免費獲得漢堡肉排機、收銀機等全套6款玩具。2024最新歡樂送「買一送一」爽吃大薯、OREO冰炫風！微牽絲起司排雙牛堡也回歸。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲台灣麥當勞也有「家家酒」玩具！報名暑假「小麥麥體驗營」，免費獲得漢堡肉排機、收銀機等全套6款玩具。2024最新歡樂送「買一送一」爽吃大薯、OREO冰炫風！微牽絲起司排雙牛堡也回歸。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者蕭涵云/綜合報導

網路暴紅的麥當勞「家家酒」台灣也有了！搶先報名暑假限定場次「小麥麥體驗營」，就能一次免費獲得漢堡肉排機、飲料機、收銀機等全套6款玩具。2024最新歡樂送「買一送一」優惠碼「FREE」，6月5日起爽吃大薯、OREO冰炫風！同時回歸三重濃起司「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」；國民男友許光漢代言蜂蜜系列飲品，升級只要10元，6月超狂優惠資訊一次看。

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📌台灣麥當勞「家家酒」免費送！暑假「小麥麥體驗營」搶先報名
瘋掉！台灣也有麥當勞「家家酒」玩具了，邁入10週年的「小麥麥體驗營」，今年全新推出「小麥麥家家酒組」好禮，正是之前在網路暴紅的超萌漢堡肉排機、飲料機、收銀機等玩具，歡迎3歲以上、120公分以下的小朋友報名體驗，只要參與活動就能一次獲得全套6款。2024年暑假限定場次「小麥麥體驗營」，即日起開放網路報名，讓小朋友們穿上迷你制服，體驗擔任「小小經理」與「小小款待大使」的麥胞上班日常，好萌好可愛，現在還有只送不賣的禮物能帶回家。

鐵粉大朋友們也別難過，「小麥麥家家酒組」自7月10日起，也能透過麥當勞歡樂送網路訂餐滿399元（含外送費），就隨餐附贈送「小麥麥家家酒」乙款（款式恕不指定，送完為止），可愛的小麥麥服務員配件組，大人也可以收藏。

▲「小麥麥體驗營」報名費用899元，需至「麥麥童樂會親子活動網」預約報名，名額有限。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「小麥麥體驗營」報名費用899元，需至「麥麥童樂會親子活動網」預約報名，名額有限。（圖／台灣麥當勞提供）
📌2024麥當勞大薯、OREO冰炫風「買一送一」！歡樂送優惠碼「FREE」
2024麥當勞最新「買一送一」也回歸！6月5日至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

📌三重濃起司回歸！麥當勞開賣微牽絲起司排雙牛堡
麥當勞回歸2022年熱賣的三重濃起司餐點，6月5日起至7月9日（或售完為止）限期開賣「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，使用整塊「艾登起司排」炸至酥脆金黃，加上濃郁的傑克起司醬、滑順切達起司片，在多重口感裡再迸發包覆濃郁起司內餡，起司控把握機會開動了。

▲「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」單點124元、經典套餐189元，「起司雙牛堡」、「起司脆豬堡」單點104元、經典套餐169元，「微牽絲起司分享盒」450元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」單點124元、經典套餐189元，「起司雙牛堡」、「起司脆豬堡」單點104元、經典套餐169元，「微牽絲起司分享盒」450元。（圖／台灣麥當勞提供）
📌國民男友許光漢代言！蜂蜜系列飲品「升級只要10元」
麥當勞McCafé使用蜜蜂工坊嚴選100%真蜂蜜，融合香醇龍眼蜜及淡雅荔枝蜜，打造的蜂蜜系列圈粉無數。今年不只邀請國民男友許光漢代言，6月5日起至7月9日還祭出限時優惠價，購買超值全餐、早餐套餐，可享配餐飲料「升級蜂蜜系列只要10元」起優惠價。

▲6月5日至7月9日，購買超值全餐、早餐套餐，配餐飲料升級蜂蜜系列「只要10元」起優惠價。（圖／台灣麥當勞提供）
▲6月5日至7月9日，購買超值全餐、早餐套餐，配餐飲料升級蜂蜜系列「只要10元」起優惠價。（圖／台灣麥當勞提供）
📌漢堡王13款「買一送一」！現省2792元
漢堡王即日起至6月30日，畢業季祭出「堡到成功」優惠券，最高現省2792元！大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找。

6月1日同時回歸「火烤雞腿培根堡」，選用原塊雞腿肉高溫直火燒烤，保留煙燻風味並鎖住肉汁，搭配美乃滋、新鮮生菜及酥炸美式培根片，肉肉控絕對不能錯過，限時回歸開吃單點119元、套餐164元。

▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券！13款「買一送一」爽吃小華堡，「1+1」牛肉堡加點心才69元，最高現省2792元。肯德基端午節開賣「粽香脆雞」，外送滿額限定「買一送一」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券！13款「買一送一」爽吃小華堡，「1+1」牛肉堡加點心才69元，最高現省2792元。肯德基端午節開賣「粽香脆雞」，外送滿額限定「買一送一」。（圖／漢堡王提供）

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