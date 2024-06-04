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必勝客《庫洛魔法使》披薩開箱！小可包獵奇綠腦袋　吊飾鐵粉必搶

▲封印解除！必勝客聯名《庫洛魔法使》披薩開箱，繼「進擊的巨人」後、「夢之鑰匙芝心披薩」再度把店員逼瘋，小可包竟是獵奇綠腦袋的抹茶紅豆口味。必勝魔法套餐限量吊飾必搶，加碼抽獎魔法巴士之旅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲封印解除！必勝客聯名《庫洛魔法使》披薩開箱，繼「進擊的巨人」後、「夢之鑰匙芝心披薩」再度把店員逼瘋，小可包竟是獵奇綠腦袋的抹茶紅豆口味。必勝魔法套餐限量吊飾必搶，加碼抽獎魔法巴士之旅。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

封印解除！必勝客《庫洛魔法使》聯名披薩開箱，繼「進擊的巨人」後、「夢之鑰匙芝心披薩」再度把店員逼瘋，連封印獸小可也不放過，一剝開只見抹茶紅豆口味的獵奇綠腦袋，粉絲的少女心會不會也崩壞了。「必勝魔法套餐」只送不賣的限量訂製「必勝魔法吊飾」，已收服鐵粉們吶喊全套必搶，加碼抽獎體驗「魔法巴士之旅」。

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必勝客夢幻聯名25年經典少女動漫《庫洛魔法使》，把劇中重要信物打造成全球獨家的「夢之鑰匙芝心披薩」，外圈包裹滿滿芝心起司、趁熱吃可是會有熔岩感迸發，中間光芒的部分則是日式咖哩馬鈴薯泥搭配德式香腸，再覆蓋Q彈麻糬皮；還以馬林糖製作成招牌翅膀在兩旁，認真還原夢之鑰匙，但光看就覺得難度有夠高，繼「進擊的巨人」後一定又會再度逼瘋店員。

▲必勝客夢幻聯名25年經典少女動漫《庫洛魔法使》披薩，還打造小櫻主題盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客夢幻聯名25年經典少女動漫《庫洛魔法使》披薩，還打造小櫻主題盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夢之鑰匙翅膀是馬林糖製作。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夢之鑰匙翅膀是馬林糖製作，有點萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主體口味是日式咖哩馬鈴薯泥搭配德式香腸，再覆蓋Q彈麻糬皮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主體口味是日式咖哩馬鈴薯泥搭配德式香腸，再覆蓋Q彈麻糬皮。（圖／記者蕭涵云攝）
而劇中長有翅膀的可愛美洲獅封印獸小可（可魯貝洛斯），竟然也被必勝客獵奇到，以蓬鬆麵團包覆和風抹茶紅豆內餡製作吉祥物，一剝開「小可包」彷彿看見獵奇綠腦袋，可能也會讓粉絲的少女心崩壞了。

▲小可包也有獨立盒裝，跟手掌差不多大小。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小可包也有獨立盒裝，跟手掌差不多大小。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鐵粉哀嚎萌萌吉祥物小可，竟然有獵奇綠腦袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鐵粉哀嚎萌萌吉祥物小可，竟然有獵奇綠腦袋。內餡是和風抹茶紅豆口味喔。（圖／記者蕭涵云攝）
這次必勝客聯名《庫洛魔法使》，讓鐵粉們最期待的莫過於限量訂製的「必勝魔法吊飾」，購買「必勝魔法套餐」就能隨機附贈一款、只送不賣，全組共4款，已有粉絲在網路上吶喊全組都要收藏。

▲把《庫洛魔法使》主題披薩盒縮小打造的吊飾，是鐵粉放話要全套收藏的目標。（圖／記者蕭涵云攝）
▲把《庫洛魔法使》主題披薩盒縮小打造的吊飾，是鐵粉放話要全套收藏的目標。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
為了不辜負《庫洛魔法使》全球銷量超過1200萬冊的高人氣，這次必勝客還限量訂製4款縮小披薩盒造型的「必勝魔法吊飾」，並推出「必勝魔法巴士之旅」沉浸式體驗給粉絲抽獎，6月10日前訂購必勝魔法套餐就能參加抽獎，1人中獎、2人同行，6月15日啟程，和人氣角色一起玩台北。

▲台北市南港街頭捕獲「必勝魔法巴士」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北市南港街頭捕獲「必勝魔法巴士」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲上層開放式車廂有《庫洛魔法使》主角們陪逛台北。（圖／記者蕭涵云攝）
▲上層開放式車廂有《庫洛魔法使》主角們陪逛台北。（圖／記者蕭涵云攝）
▲竟然還推出「必勝魔法巴士之旅」，車上滿滿《庫洛魔法使》。（圖／記者蕭涵云攝）
▲竟然還推出「必勝魔法巴士之旅」，車上滿滿《庫洛魔法使》。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不說還以為是跟小櫻、知世一起校外教學呢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不說還以為是跟小櫻、知世一起校外教學呢。（圖／記者蕭涵云攝）
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▲拿坡里炸雞桶「買8送8」下殺每塊25元！大披薩全口味199元倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）

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