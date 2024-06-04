必勝客《庫洛魔法使》披薩開箱！小可包獵奇綠腦袋 吊飾鐵粉必搶
封印解除！必勝客《庫洛魔法使》聯名披薩開箱，繼「進擊的巨人」後、「夢之鑰匙芝心披薩」再度把店員逼瘋，連封印獸小可也不放過，一剝開只見抹茶紅豆口味的獵奇綠腦袋，粉絲的少女心會不會也崩壞了。「必勝魔法套餐」只送不賣的限量訂製「必勝魔法吊飾」，已收服鐵粉們吶喊全套必搶，加碼抽獎體驗「魔法巴士之旅」。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客夢幻聯名25年經典少女動漫《庫洛魔法使》，把劇中重要信物打造成全球獨家的「夢之鑰匙芝心披薩」，外圈包裹滿滿芝心起司、趁熱吃可是會有熔岩感迸發，中間光芒的部分則是日式咖哩馬鈴薯泥搭配德式香腸，再覆蓋Q彈麻糬皮；還以馬林糖製作成招牌翅膀在兩旁，認真還原夢之鑰匙，但光看就覺得難度有夠高，繼「進擊的巨人」後一定又會再度逼瘋店員。
而劇中長有翅膀的可愛美洲獅封印獸小可（可魯貝洛斯），竟然也被必勝客獵奇到，以蓬鬆麵團包覆和風抹茶紅豆內餡製作吉祥物，一剝開「小可包」彷彿看見獵奇綠腦袋，可能也會讓粉絲的少女心崩壞了。
這次必勝客聯名《庫洛魔法使》，讓鐵粉們最期待的莫過於限量訂製的「必勝魔法吊飾」，購買「必勝魔法套餐」就能隨機附贈一款、只送不賣，全組共4款，已有粉絲在網路上吶喊全組都要收藏。
為了不辜負《庫洛魔法使》全球銷量超過1200萬冊的高人氣，這次必勝客還限量訂製4款縮小披薩盒造型的「必勝魔法吊飾」，並推出「必勝魔法巴士之旅」沉浸式體驗給粉絲抽獎，6月10日前訂購必勝魔法套餐就能參加抽獎，1人中獎、2人同行，6月15日啟程，和人氣角色一起玩台北。
另外，2024拿坡里年中慶優惠倒數！「拿坡里炸雞專賣店」即日起至6月5日倒數2天，8塊酷滋炸雞桶「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含香脆微辣的6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，爽吃炸雞「買8送8」！換算下來一塊炸雞只要25元，肉肉控把握時間再衝一波。而「拿坡里披薩・炸雞」即日起至6月5日連續14天，外帶或內用「5塊炸雞特價199元」（原價290元）、「大披薩全口味任選」特價也只要199元（原價369元）。