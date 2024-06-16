畢業季衝拿坡里！炸雞買6送6、雞塊買一送一　披薩店：炸雞買6送3

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拿坡里炸雞專賣店歡慶6歲生日，即日起至6月30日，到拿坡里炸雞專賣店購買六塊炸雞桶「買一送一」，兩桶炸雞相當於「買6送6」只要348元（原價696元），不只現省348元，換算下來等於「一塊炸雞29元」就開吃；還同時開吃「唰嘴無骨雞塊買一送一」，一次入手兩份只要109元（原價218元）；到店使用悠遊卡結帳，還可享5%的回饋，肉肉控們把握時間開吃了。
現在拿坡里披薩・炸雞店還推出畢業季優惠，即日起至6月30日，全台131間拿坡里披薩・炸雞店「炸雞買6送3」，9塊炸雞下殺67折，超值價只要348元（原價522元），換算下來平均每塊炸雞只要39元（原價58元），不管是不是畢業生當然都要吃一波。
📌肯德基「7塊炸雞299元」、「6顆蛋撻199元」神秘優惠代碼
現在肯德基PK雙饗卡會員限定優惠「6顆蛋撻199元」，即日起至6月24日，登入會員即可獲得該優惠券，新會員完成註冊也同享優惠，6個原味蛋撻優惠價只要199元（原價240元），換算下來一顆蛋撻才33元開心爽吃。提醒大家，每位會員僅限獲得優惠券一次，一次僅能以優惠價購買一盒。即日起至6月30日，還有肯德基限店神秘優惠碼被挖出，4組下殺38折起好康，限時限定店點供應，限定店家這裡查：
◾️40599「7塊咔啦脆雞」299元
◾️40426「QQ球＋蛋撻＋飲料」69元
◾️40563「炸雞＋蛋撻＋飲料」149元
◾️40533「咔啦雞腿堡＋雞塊＋小薯＋飲料」149元