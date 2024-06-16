肯德基「7塊炸雞299、6顆蛋撻199元」優惠代碼　必勝客大披薩半價

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現在肯德基還有PK雙饗卡會員限定優惠「6顆蛋撻199元」，即日起至6月24日，登入會員即可獲得該優惠券，新會員完成註冊也同享優惠，6個原味蛋撻優惠價只要199元（原價240元），換算下來一顆蛋撻才33元開心爽吃。提醒大家，每位會員僅限獲得優惠券一次，一次僅能以優惠價購買一盒。
肯德基限店神秘優惠碼被挖出，4組下殺38折起好康，即日起至6月30日，限時限定店點供應，會員使用APP再享預訂快取免排隊：
◾️40599「7塊咔啦脆雞」299元
◾️40426「QQ球＋蛋撻＋飲料」69元
◾️40563「炸雞＋蛋撻＋飲料」149元
◾️40533「咔啦雞腿堡＋雞塊＋小薯＋飲料」149元
限定店家：
「北部」台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、台北石牌二、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、桃園高鐵、台北南京東三
「中部」台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益
「南部」高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里
「東部」宜蘭礁溪
📌必勝客：外帶「8款大披薩半價」
必勝客週末外帶「8款13吋大披薩半價」，口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、/四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員，還有全新口味火辣墨西哥肉肉也在特價範圍中，優惠只到今天6月16日最後一天，而且加點「酥炸嫩雞球」只要超值價69元，划算吃一波。