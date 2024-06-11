必勝客「8款大披薩199」！618購物節「加1元多一件」烤雞或薯金幣
必勝客爽吃平日外帶「8款大披薩199元」倒數4天！提早迎接618購物節，現在也能開吃3個大披薩888元，購買個人披薩、霸王功夫雞都有「加1元多一件」烤雞或薯金幣等副食優惠；6月神秘好康，限時6月12日、6月19日連續兩週三下午2點，至全台168間指定門市免費送「招牌秘製香料雞翅」。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「8款大披薩199元」！比買一送一便宜
最新推出《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩的必勝客，即日起至6月14日，再推出外帶限定8款13吋大披薩199元優惠！平日單點8種超值口味，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸等，13吋大披薩只要199元起，比買一送一還便宜；而和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、燻雞絲蘑菇、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇等口味則只要299元。
📌618購物節「加1元多一件」烤雞！6月限時2天免費送雞翅
歡慶618購物節，必勝客搶先推出超值優惠，即日起至6月30日全台門市，3個大披薩888元，「2個480元以下小披薩＋Hot燒小拼盤」下殺46折起、只要549元；PK雙饗卡APP會員吃個人披薩套餐110元起，再享「加1元多一件」副食優惠，小份薯金幣/和風鱈魚塊3塊/BBQ烤雞(一翅一腿)3選1；霸王功夫雞140元也可享「加1元多一件」副食等優惠。
6月18日至6月24日平假日，購買209元紙包飯系列（松露牛肝菌干貝起司/粉紅海鮮起司紙包飯/海鮮紙包飯）任選1，免費送「89元個人披薩」可任選夏威夷/美式臘腸/羅勒青蔬/照燒雞/四小福1款；6月18日至7月1日平假日，則有紙包麵豪飽餐優惠，開吃紙包麵系列（波隆那牛肉/奶油雞腿排/羅勒雞腿排）任選1，還可搭配巧克力麻糬QQ球x 4＋百事可樂330ml只要199元。
6月還有神秘好康！限時6月12日、6月19日連續兩週三下午2點，至全台168間指定門市，前20名顧客免費送「招牌秘製香料雞翅」一隻。
📌達美樂：四喜大披薩249元！一招加送大可樂
達美樂全台門市不限平假日，外帶「6款大四喜披薩249元起」；現在結合球賽祭出加碼優惠，即日起至6月23日，憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根，到全台達美樂門市可享外帶經典四喜大披薩249元、加碼免費贈送1.25L大可樂，現省391元。