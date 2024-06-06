必勝客糗了！「庫洛魔法使披薩太難」員工無法還原　客人打開愣爆

端午節麥當勞、肯德基買一送一！必勝客披薩199　6家速食半價優惠

▲端午節6大速食「買一送一」半價優惠！麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯都「買一送一」，必勝客「8款大披薩199元」比買1送1還便宜，達美樂大披薩249元還送大瓶可樂，一篇成為速食富翁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午節6大速食「買一送一」半價優惠！麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯都「買一送一」，必勝客「8款大披薩199元」比買1送1還便宜，達美樂大披薩249元還送大瓶可樂，一篇成為速食富翁。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午節6大速食「買一送一」半價優惠開吃了！麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡都有「買一送一」優惠，必勝客「8款大披薩199元」，比買一送一還便宜，達美樂大披薩249元還送大瓶可樂，一篇掌握划算秘訣立馬成為速食富翁。

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📌麥當勞最新優惠！大薯、OREO冰炫風共5款「買一送一」
2024麥當勞6月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送大推5款「買一送一」優惠，通通半價爽吃35天。只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞雞塊買一送一優惠在補班日吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新優惠！大薯、OREO冰炫風共5款「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基端午節「買一送一」！連假炸雞桶399元
端午節肯德基也有「買一送一」好康！即日起至7月1日，外送結帳金額滿199元，可享「買一送一」限定優惠，包括雞汁風味飯、8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福，都能爽吃「買一送一」半價好康。

而肯德基節日限定的「粽香脆雞」，把咔啦脆雞融入台味特色甜辣醬、再配上香菜花生粉，搭配油蔥、香菇特製的濃郁端午風味「粽香雞汁飯」，即日起至6月10日，全台限量推出3款限定套餐，裝在有如粽葉造型的「端午限定外盒」，儀式感滿滿。迎接端午連假6月7日至6月10日限時4天，再推出「端午歡聚桶餐」優惠，「6塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋2份香酥脆薯 (小)」下殺59折只要399元，6月6日可於肯德基官網/PK APP搶先提早預購。

▲肯德基最新6組優惠券，下殺55折起爽吃炸雞蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基端午節「買一送一」！連假限定6塊炸雞套餐399元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌現省2792元！漢堡王13款「買一送一」、4件個人餐99元
端午節適逢畢業季祭出「堡到成功」優惠券，漢堡王即日起至6月30日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找，最高現省2792元，簡直賺到了。

📌摩斯漢堡：蒟蒻禮盒「買一送一」
摩斯漢堡即日起至6月10日，推出端午節網路商城限定優惠，人氣蒟蒻禮盒「買一送一」，提供葡萄/蜂蜜檸檬/蜜桃蘋果/水蜜桃口味，2箱600元；而且一次購買3箱以上還可免運費。

▲51勞動節放假漢堡王加20元多一片安格斯牛肉！5月報稅季「稅尬有春」優惠券，13款「買一送一」半價爽吃小華堡、牛肉堡，繳稅季現省2441元；摩斯漢堡也有咖啡、蒟蒻禮盒「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王「堡到成功」6月優惠券爽吃13款「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客「8款大披薩199元」！比買一送一便宜
最新推出《庫洛魔法使》夢之鑰匙披薩的必勝客，即日起至6月14日，再推出外帶限定8款13吋大披薩199元優惠！平日單點8種超值口味，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸等，13吋大披薩只要199元起，比買一送一還便宜；而和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、燻雞絲蘑菇、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇等口味則只要299元。

▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：四喜大披薩249元！一招加送大可樂
達美樂全台門市不限平假日，外帶「6款大四喜披薩249元起」；現在結合球賽祭出加碼優惠，即日起至6月23日，憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根，到全台達美樂門市可享外帶經典四喜大披薩249元、加碼免費贈送1.25L大可樂，現省391元。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂大披薩249元還加碼送大瓶可樂。（圖／達美樂提供）
📌繼光香香雞「香香雞塊」！加醬現省10元
繼光香香雞端午節全新開賣「香香雞塊」，對懶得啃骨頭的人來說好方便，一次打造撲克牌4種花色造型，除了沾番茄醬，還可嚐鮮搭配糖醋醬或蜂蜜芥末醬，即日起至7月20日，全門市現場消費不限金額，可享「5元加價購」糖醋醬或蜂蜜芥末醬（原價15元），現省10元吃一波。

▲繼光香香雞新推「香香雞塊」65元，加購糖醋醬或蜂蜜芥末醬優惠價只要5元（原價15元）。（圖／香繼光集團提供）
▲繼光香香雞新推「香香雞塊」65元，加購糖醋醬或蜂蜜芥末醬優惠價只要5元（原價15元）。（圖／香繼光集團提供）

麥當勞6月「買一送一」最新優惠！今起大薯、OREO冰炫風半價35天

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