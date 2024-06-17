必勝客、肯德基618開戰！披薩6元、炸雞18元　達美樂「買一送一」

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6月17日至6月18日限時2天每日上午10:00隨饗券準時開搶，必勝客「6吋鬆厚個人夏威夷披薩」6元、「9吋鬆厚小比薩(限定410元(含)以下口味，可加價升級口味)」18元、「9吋夏威夷小比薩＋麻糬QQ球x 4＋330ml可樂」168元、「3個大比薩(限定630元(含)以下口味)」618元；肯德基「4塊上校雞塊」6元、「咔啦脆雞」18元、「4塊上校雞塊＋2份點心盒B(香酥脆薯(小)＋雙色轉轉QQ球)＋2杯無糖綠茶(小)」168元、「12塊炸雞(桶)＋2份點心盒(原味蛋撻+雙色轉轉QQ球)＋1.25L百事可樂」618元。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。
📌APP獨家「買一送一」不用搶！披薩「加1元多一件」副食
只要有APP會員人人可享肯德基4塊上校雞塊「買一送一」，必勝客則有個人披薩「加1元多一件」副食、霸王功夫雞兩隻也有「加1元多一件」副食等，優惠下殺46折起。
📌整個6月囤券「下殺41折」起好省錢
即日起至6月30日，整個6月必勝客與肯德基推出不限量618限定優惠168元起「PK隨饗券」，下殺41折起、囤券訂餐好省錢。
◾️必勝客
168元「6吋個人鬆厚比薩(限定120元(含)以下口味)＋6吋夏威夷個人比薩」
666元「2個大披薩(限定630元(含)以下口味)＋起司咔滋餅(超級總匯/鐵板牛柳擇1)＋4顆麻糬QQ球＋1.25L飲料(百事可樂/ 七喜擇1)」
888元享4張「9吋鬆厚小比薩(限定410元(含)以下，可加價升級口味)＋六吋個人雙拼(海鮮+夏威夷)」
◾️肯德基
168元「咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋原味蛋撻＋香酥脆薯(小)＋百事可樂(小)」
666元「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋6份香酥脆薯(小)＋1.25L百事可樂」
888元享4張「咔啦雞腿堡＋2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」
📌達美樂披薩「全口味買一送一」！不限平假日
達美樂即日起至6月23日，天天不限平假日、任選全口味披薩外送「買一送一」，無論外送買大送大、買小送小，連巨無霸披薩都能「買巨送巨」！人氣黃金干貝海鮮、極致豪華、經典四喜、金鑽夏威夷、白醬奶蔬等口味，通通快閃半價優惠吃好飽。現在消費滿129元，還可加購「副食任選2款99元」優惠，包括巴掌麵包1份/蝴蝶酥3個／鱈魚星星4個／香酥千層棒1份／地瓜薯條1份／香濃可可酥捲4個都可挑選。
提醒大家，買一送一以價格較高披薩計價，所有口味皆可選；換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。