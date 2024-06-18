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震撼彈！張育成可望回歸中職參加選秀　富邦悍將捧高薪指名狀元郎

▲張育成在光芒隊小聯盟打拚，但他可能會回台灣參加選秀，就看是否願意投入，富邦悍將目前有機會選中他擔任狀元。（圖／張育成臉書）
▲張育成在光芒隊小聯盟打拚，但他可能會回台灣參加選秀，就看是否願意投入，富邦悍將目前有機會選中他擔任狀元。（圖／張育成臉書）

記者吳政紘/綜合報導

國防部長張育成要回來了！2024年中職選秀會即將在6月28日登場，20日為截止期限，據了解，目前在坦帕灣光芒隊3A小聯盟的台灣好手張育成，可望參加萱秀，他若回來，富邦悍將握有首輪第一指名的狀元籤，很有可能牽動整體中職選秀態勢，此外，張育成目前在佛羅里達打復健賽，尚未宣布參加選秀，就看這兩天中職聯盟是否宣布名單。張育成去年在經典賽代表中華隊打出佳績，還被球迷冠上「國防部長」的稱號，哥哥張進德，目前也效力富邦。張育成若點頭答應，兩兄弟將有機會並肩作戰，對富邦戰力也有升級作用。而張育成的月薪，更是可能上看150萬台幣以上。

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張育成願意回歸　對中職環境有幫助

張育成今年選擇回到美職體系光芒隊作戰，根據張育成美國經紀公司ACES表示，他在小聯盟的月薪大約是3.6萬美元(約113萬台幣)，若升上大聯盟，年薪將達到100萬美元(約3100萬台幣)，還附帶比去年多兩倍的激勵獎金。

張育成創下不少台灣旅美球員紀錄，不管是安打、全壘打等，都被譽為是台灣史上最強野手，而他內外野幾乎也都可以守備，游擊部分更是大聯盟等級。

張育成預計有機會跟富邦簽下超級大約，月薪有機會突破150萬元以上，這將是中職史上最大合約，過去為中信兄弟林智勝的120萬元紀錄，林智勝在2016年行使自由球員，並順利轉隊到中信兄弟，年薪為3年3600萬，激勵獎金每年最高300萬，除了首年月薪60萬，後2年會將薪資補足，也就是月薪120萬元，仍為目前中職最高薪。

富邦悍將目前最高薪為江少慶，他在2021年跟富邦簽約，其合約內容為4.5年、總額6120萬、平均月薪113.3萬元。

張育成回歸　將牽動中職選秀

中職選秀會將在28日登場，順位依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿和味全龍，若張育成「空降」成狀元郎後，也牽動另外3名具旅外資歷好手吳念庭、張奕和陳聖平的順位，目前台鋼選擇吳念庭的機率很大，張奕、陳聖平等也有機會獲得統一獅肯定，讓今年第一指名會很有看頭。

此外，張育成終於可以如願以償，跟大哥張進德一起攜手作戰，兩人預計再度為富邦悍將在下半季衝擊總冠軍，富邦悍將目前團隊打擊率2成47和全壘打數17支都在6隊墊底，若有具長打砲火的張育成加入，將是一大利多，張育成將是不可或缺的X因子。

▲富邦悍將目前團隊打擊率2成47和全壘打數17支都在6隊墊底，若有具長打砲火的張育成加入，將是一大利多。（圖／NOWnews資料照）
▲富邦悍將目前團隊打擊率2成47和全壘打數17支都在6隊墊底，若有具長打砲火的張育成加入，將是一大利多。（圖／NOWnews資料照）

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