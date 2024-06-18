大谷翔平扮演頂級「核彈頭」！單場狂敲3安猛打賞　道奇9：5洛磯

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本季首次接下第一棒任務，大谷翔平首打席敲成強勁滾地球，在一壘前遭到刺殺。不過來到第2打席，在選掉多顆外角引誘球後，大谷翔平在滿球數狀況下，敲出帶有1分打點的右外野方向落地安打。
4局上、6局上的2個打席，大谷翔平都敲出二壘安打，為球隊獲得得點圈進攻機會，扮演了稱職的開路先鋒，可惜隊友沒能延續攻勢，2局都成為殘壘。8局上的打席，大谷翔平選到保送，並跑出本季第16次盜壘，再次為球隊攻佔上得點圈。
大谷翔平本場總計5打數敲出3支安打，其中有2支二壘安打，選到1次保送，跑出1次盜壘，同時也是大聯盟生涯的第102次盜壘，追平松井稼頭央所保持的紀錄，並列日本史上第2多盜壘次數。
打線各點開花 洛磯牛棚大失火
首局道奇就靠著Teoscar Hernandez 的右外野二壘安打，將保送上壘的Freddie Freeman送回本壘，拿下球隊第1分。2局上，大谷翔平、Will Smith接力敲出安打，一舉幫道奇打回2分，道奇取得3：0領先，2局下洛磯打線不甘示弱，捕手Jacob Stallings從James Paxton手中撈出1發中外野全壘打，將比分改寫為1：3落後。
道奇一路維持2分領先直到7局上，由Jason Heyward發起攻勢，串連後段棒次Miguel Rojas、Cavan Biggio敲出安打，再為球隊拿下2分，道奇5：1洛磯。不過道奇沒有打算輕易放過洛磯，全隊在8、9局安打連發，取得9：1領先。雖然洛磯在9局下發起反攻，單局敲出2轟，並攻下4分，但最終被牛棚投手J.P. Feyereisen守下，以5：9不敵道奇。