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大谷翔平扮演頂級「核彈頭」！單場狂敲3安猛打賞　道奇9：5洛磯

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季首次先發第1棒，總共5打數敲出3安打，其中包含2支二壘安打，扮演稱職的核彈頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季首次先發第1棒，總共5打數敲出3安打，其中包含2支二壘安打，扮演稱職的核彈頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今（18）日隨隊出戰科羅拉多落磯，由於球星Mookie Betts左手骨折缺陣，大谷翔平扛起球隊開路先鋒重責，展現頂級「核彈頭」表現。大谷翔平總共5打席狂敲出3安，達成猛打賞，其中還包含2支二壘安打，更跑出1次盜壘。James Paxton繳出7局失1分好投，而道奇打線也在7、8、9局安打連發，合計攻下6分，雖然洛磯在9局下狂攻4分，但無奈為時已晚，最終道奇以9：5有驚無險地擊敗洛磯

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大谷扛起核彈頭　猛敲安建功

本季首次接下第一棒任務，大谷翔平首打席敲成強勁滾地球，在一壘前遭到刺殺。不過來到第2打席，在選掉多顆外角引誘球後，大谷翔平在滿球數狀況下，敲出帶有1分打點的右外野方向落地安打。

4局上、6局上的2個打席，大谷翔平都敲出二壘安打，為球隊獲得得點圈進攻機會，扮演了稱職的開路先鋒，可惜隊友沒能延續攻勢，2局都成為殘壘。8局上的打席，大谷翔平選到保送，並跑出本季第16次盜壘，再次為球隊攻佔上得點圈

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在面對科羅拉多落磯比賽的8局上，跑出個人在大聯盟生涯的102次盜壘，並列日本史上第2多。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在面對科羅拉多落磯比賽的8局上，跑出個人在大聯盟生涯的102次盜壘，並列日本史上第2多。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平本場總計5打數敲出3支安打，其中有2支二壘安打，選到1次保送，跑出1次盜壘，同時也是大聯盟生涯的第102次盜壘追平松井稼頭央所保持的紀錄，並列日本史上第2多盜壘次數

打線各點開花　洛磯牛棚大失火

首局道奇就靠著Teoscar Hernandez 的右外野二壘安打，將保送上壘的Freddie Freeman送回本壘，拿下球隊第1分。2局上，大谷翔平、Will Smith接力敲出安打，一舉幫道奇打回2分，道奇取得3：0領先，2局下洛磯打線不甘示弱，捕手Jacob Stallings從James Paxton手中撈出1發中外野全壘打，將比分改寫為1：3落後。

道奇一路維持2分領先直到7局上，由Jason Heyward發起攻勢，串連後段棒次Miguel Rojas、Cavan Biggio敲出安打，再為球隊拿下2分，道奇5：1洛磯。不過道奇沒有打算輕易放過洛磯，全隊在8、9局安打連發，取得9：1領先。雖然洛磯在9局下發起反攻，單局敲出2轟，並攻下4分，但最終被牛棚投手J.P. Feyereisen守下，以5：9不敵道奇


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