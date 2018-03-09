畜牧廢水變肥水　雲林績效全國第一

讓畜牧廢水變肥水，雲林縣政府積極輔導轄內畜牧場申請畜牧廢水個案再利用及沼渣沼液肥分灌溉，畜牧場經申請、施灌農地通過地下水監測及土壤監測，符合標準、經農委會審查通過後，畜牧廢水即可直接施灌於農田，截至今(107)年1月份合計已有90家畜牧場通過審查且取得許可，為全國第一，縣府獲行政院農業委員會核予績優單位的肯定；縣長李進勇9日親赴虎尾視察畜牧肥水施灌作業情形。
李進勇表示，雲林為農業及畜牧大縣，全縣耕地面積達8萬多公頃，豬場及牛場約1400多場，若可將畜牧場廢水變為肥水，施灌於農地，除有助於減少全縣農業用水及化學肥料使用量，也可減少土壤酸化的問題，且廢水皆經監測把關，確保食安無虞；目前縣府與環保局共同輔導90家畜牧場(51家豬場、39家牛場)通過審核取得許可，每年可施灌農地肥水約38萬公噸，施灌作物包括水稻、玉米、花生、毛豆及狼尾草等，施灌面積已達420公頃，畜牧肥水施灌農田，這項政策既可「省水、省肥且省錢」，縣府將持續推廣。
虎尾王姓養豬業者表示，目前有2.1公頃的田地種植水稻及甘蔗以畜牧肥水進行施灌，每年約施灌1200公噸畜牧肥水，種出來水稻較不易得病且品質良好，也不用施用肥料，又可減少畜牧廢水排放，一舉兩得。
農業處表示，107年度將持續推動畜牧廢水個案再利用計畫及沼渣沼液肥份計畫，縣府會積極輔導轄內畜牧場申請，目前已有多家畜牧場向縣府農業處及環保局申請，農業處呼籲有興趣的畜牧業者，可以向農業處畜產科或環保局連絡，縣府將協助申請。
▲抽取畜牧廢水為肥水處。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.09）