畜牧廢水變肥水　雲林績效全國第一

讓畜牧廢水變肥水，雲林縣政府積極輔導轄內畜牧場申請畜牧廢水個案再利用及沼渣沼液肥分灌溉，畜牧場經申請、施灌農地通過地下水監測及土壤監測，符合標準、經農委會審查通過後，畜牧廢水即可直接施灌於農田，截至今(107)年1月份合計已有90家畜牧場通過審查且取得許可，為全國第一，縣府獲行政院農業委員會核予績優單位的肯定；縣長李進勇9日親赴虎尾視察畜牧肥水施灌作業情形。

李進勇表示，雲林為農業及畜牧大縣，全縣耕地面積達8萬多公頃，豬場及牛場約1400多場，若可將畜牧場廢水變為肥水，施灌於農地，除有助於減少全縣農業用水及化學肥料使用量，也可減少土壤酸化的問題，且廢水皆經監測把關，確保食安無虞；目前縣府與環保局共同輔導90家畜牧場(51家豬場、39家牛場)通過審核取得許可，每年可施灌農地肥水約38萬公噸，施灌作物包括水稻、玉米、花生、毛豆及狼尾草等，施灌面積已達420公頃，畜牧肥水施灌農田，這項政策既可「省水、省肥且省錢」，縣府將持續推廣。