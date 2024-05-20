今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

3家純網銀累虧近60億　力拚轉盈！盼金管會鬆綁2業務

▲金管會統計，截至今年3月底止，樂天銀行、LINE Bank及將來銀行3家純網銀合計累積虧損近新台幣60億元。（圖／LINE Bank提供）
▲金管會統計，截至今年3月底止，樂天銀行、LINE Bank及將來銀行3家純網銀合計累積虧損近新台幣60億元。（圖／LINE Bank提供）

記者陳郁柔／台北報導

金管會統計，截至今年3月底止，樂天銀行、LINE Bank及將來銀行3家純網銀合計累積虧損近新台幣60億元。純網銀5月與金管會開會，提出盼放寬兼營投顧資格條件，金管會正研擬開放純網銀兩大新業務，一、兼營投顧，二、以試辦模式，准純網銀攜手電信業推新保單，一旦拍板通過，有望推動純網銀2024年獲利力拚虧轉盈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行2022年3月開業，不過因為開業初期為獲客持續投入成本，截至目前為止，3家純網銀均未擺脫虧損命運。

據金管會統計，至3月底三家累積虧損58.9億元，較去年3月底虧59.9億元，年減1億元。其中連線銀行虧30.36億元，年增56％；樂天銀行虧20.13億元，年增37％；將來銀行虧損8.41億元，年減67％。

金管會資料顯示，截至今年首季底，LINE Bank數位存款帳戶數續居純網銀之冠，達180萬9348戶，整整為樂天銀行及將來銀行合計數存戶的3倍之多；樂天銀數位存款帳戶數21萬8639戶，在純網銀中墊底，將來銀行則有35萬8808戶。

3家純網銀今年存放比皆改善許多，至3月底、存放比最高是連線銀行62.8％，去年3月底52.9％，並且目前不管存款與放款金額，都是三家中最高，存款達667億元、放款達419億元；將來銀行存放比去年3月底僅14.6％，今年3月底提高到50％，主要是放款大增2.7倍，去年3月底只有39億元，今年3月底增到145億元；樂天銀行存放比也從去年第一季的12.2％，到今年第一季提升到34.9％，也是受惠放款量年增59億元、達到2.3倍。

依金管會推估，純網銀問世後至少需要3-5年才有可能損益兩平，最早開業的樂天銀行才剛要進入第四年，連線、將來設定目標約在2025年、2026年，預期三家損益兩平的關鍵時間點在2025年-2026年。

金管會5月初與三家純網銀開聯繫會議，由主委黃天牧親自主持，據了解，會中黃天牧表達即便要卸任，但仍關心純網銀未來發展，也觀察純網銀已從「如何獲客」走向「如何獲利」。

將來銀行在會中爭取放行兩大新業務，一、放寬兼營投顧條件，比照擔任基金銷售機構的銀行財業務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，藉此取得投顧執照，以提供客戶市場訊息、理財建議。目前純網銀都已獲准銷售境內外基金，一旦可從前端的「建議」串到後端的「銷售」，讓客戶理財一條龍，增加銷售動能。

二、比照富邦產與電信業者異業合作推保單的試辦案，讓純網銀以「保代」身分也能攜手電信業推新保單，擴大業務範圍、增加新商品做銷售。

金管會保險局主秘古坤榮提到，在金管會開放保險業與金融科技業者透過業務試辦異業合作推創新保險商品或服務後，已有產險業與電信業合作旅平險業務；針對純網銀提議，會請業者先報告實際需求及規劃，若未抵觸法規，可先走業務試辦，再看法規面是否有需配合調整之處。

打擊詐團！金管會請銀行公會研議　提案強化第三方支付綁卡程序

台股再創新高！今年漲幅近18%勝過國際股市　金管會：基本面穩健

全因「藏鏡人條款」！辜仲諒中信金持股曝光近9%　金管會這麼看

前行員挪用46名客戶催收款288萬　金管會開罰元大銀行400萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生