3家純網銀累虧近60億　力拚轉盈！盼金管會鬆綁2業務

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據金管會統計，至3月底三家累積虧損58.9億元，較去年3月底虧59.9億元，年減1億元。其中連線銀行虧30.36億元，年增56％；樂天銀行虧20.13億元，年增37％；將來銀行虧損8.41億元，年減67％。
金管會資料顯示，截至今年首季底，LINE Bank數位存款帳戶數續居純網銀之冠，達180萬9348戶，整整為樂天銀行及將來銀行合計數存戶的3倍之多；樂天銀數位存款帳戶數21萬8639戶，在純網銀中墊底，將來銀行則有35萬8808戶。
3家純網銀今年存放比皆改善許多，至3月底、存放比最高是連線銀行62.8％，去年3月底52.9％，並且目前不管存款與放款金額，都是三家中最高，存款達667億元、放款達419億元；將來銀行存放比去年3月底僅14.6％，今年3月底提高到50％，主要是放款大增2.7倍，去年3月底只有39億元，今年3月底增到145億元；樂天銀行存放比也從去年第一季的12.2％，到今年第一季提升到34.9％，也是受惠放款量年增59億元、達到2.3倍。
依金管會推估，純網銀問世後至少需要3-5年才有可能損益兩平，最早開業的樂天銀行才剛要進入第四年，連線、將來設定目標約在2025年、2026年，預期三家損益兩平的關鍵時間點在2025年-2026年。
金管會5月初與三家純網銀開聯繫會議，由主委黃天牧親自主持，據了解，會中黃天牧表達即便要卸任，但仍關心純網銀未來發展，也觀察純網銀已從「如何獲客」走向「如何獲利」。
將來銀行在會中爭取放行兩大新業務，一、放寬兼營投顧條件，比照擔任基金銷售機構的銀行財業務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，藉此取得投顧執照，以提供客戶市場訊息、理財建議。目前純網銀都已獲准銷售境內外基金，一旦可從前端的「建議」串到後端的「銷售」，讓客戶理財一條龍，增加銷售動能。
二、比照富邦產與電信業者異業合作推保單的試辦案，讓純網銀以「保代」身分也能攜手電信業推新保單，擴大業務範圍、增加新商品做銷售。
金管會保險局主秘古坤榮提到，在金管會開放保險業與金融科技業者透過業務試辦異業合作推創新保險商品或服務後，已有產險業與電信業合作旅平險業務；針對純網銀提議，會請業者先報告實際需求及規劃，若未抵觸法規，可先走業務試辦，再看法規面是否有需配合調整之處。