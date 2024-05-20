失事前影像曝！伊朗總統直升機墜毀　初判事故原因出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
萊希失事前搭飛機的影像曝光，在社群網站上流傳，畫面中看起來並無異樣。
東亞塞拜省的伊朗革命衛隊指揮官指出，軍方接獲從總統座機發出的訊號，以及其中一名機組員的手機訊號，地點就在墜機處附近。指揮官表示，「軍方正派員前往失事區域，希望能有好消息。」
伊朗官方媒體稱，惡劣天氣導致了墜機事故，並使救援工作變得更加複雜。從《伊朗國家通訊社》稍早的畫面可以看到當地濃霧，能見度非常的差。有指揮官表示，正在徹底搜查事故發生的每一寸地方，但該地區的天氣非常寒冷、多霧、多雨，還有下雪的跡象。
另外當地地形複雜，也限制了搜救工作。目前初判直升機失事原因，為大霧天氣導致。
伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）表示，已經與一名乘客和一名機組人員與救援人員取得聯繫，指情況可能並非很嚴重。一度有消息指出，找到失事的直升機，不過伊朗紅新月會後續否認了這項報告。
伊朗陸軍參謀長下令動用軍隊和精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）等所有資源進行搜救行動。
歐盟表示，已經起動一項「快速反應圖像服務」，幫助搜尋這架直升機。與此同時，周邊國家也對此表達關切，包含沙烏地、卡達、阿拉伯聯合大公國、土耳其同時表示在搜救工作上提供協助的意願。
與伊朗關係緊張的美國尚未有評論。白宮僅表示，美國總統拜登經聽取墜機事故的相關簡報。
目前伊朗暫停播出所有常態節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息，以及播放全國各地為萊希一行人祈福的畫面。
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也試圖安撫伊朗民眾，表示國家事務不會受到干擾，「無需為國家擔心」。
不過社群平台上也流傳著多段影片，顯示民眾很開心萊希墜機一事，甚至還放煙火、互碰酒杯慶祝。
63歲的萊希於2021年當選總統，就職後曾經下令收緊道德律法、血腥鎮壓反政府抗議活動，並且針對與世界強權的核談判採取強硬立場。