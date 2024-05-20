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失事前影像曝！伊朗總統直升機墜毀　初判事故原因出爐

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）所搭乘的直升機隊傳出硬著陸，目前生死未卜。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）所搭乘的直升機隊傳出硬著陸，目前生死未卜。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機，前往伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩出席啟用儀式，但回程在濃霧中翻越山區時，遭遇事故以「硬著陸」方式迫降，目前生死不明，軍方已經掌握到直升機和手機發出的訊號，正前往事故現場，中東多國與歐盟也表明願意協尋。

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綜合《路透社》、《伊朗國家通訊社》（IRNA）等外媒報導，搭載極端保守主義派63歲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）的直升機，在穿越濃霧籠罩的西北部山區發生墜機事故。這起事件發生於萊希一行走訪伊朗境內亞塞拜然邊境的返程途中。

萊希失事前搭飛機的影像曝光，在社群網站上流傳，畫面中看起來並無異樣。

東亞塞拜省的伊朗革命衛隊指揮官指出，軍方接獲從總統座機發出的訊號，以及其中一名機組員的手機訊號，地點就在墜機處附近。指揮官表示，「軍方正派員前往失事區域，希望能有好消息。」

伊朗官方媒體稱，惡劣天氣導致了墜機事故，並使救援工作變得更加複雜。從《伊朗國家通訊社》稍早的畫面可以看到當地濃霧，能見度非常的差。有指揮官表示，正在徹底搜查事故發生的每一寸地方，但該地區的天氣非常寒冷、多霧、多雨，還有下雪的跡象。

另外當地地形複雜，也限制了搜救工作。目前初判直升機失事原因，為大霧天氣導致。

▲儘管救援人員緊急前往事故現場，但當地濃霧、多與，使得搜救難度增加。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管救援人員緊急前往事故現場，但當地濃霧、多與，使得搜救難度增加。（圖／美聯社／達志影像）
伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）表示，已經與一名乘客和一名機組人員與救援人員取得聯繫，指情況可能並非很嚴重。一度有消息指出，找到失事的直升機，不過伊朗紅新月會後續否認了這項報告。

伊朗陸軍參謀長下令動用軍隊和精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）等所有資源進行搜救行動。

歐盟表示，已經起動一項「快速反應圖像服務」，幫助搜尋這架直升機。與此同時，周邊國家也對此表達關切，包含沙烏地、卡達、阿拉伯聯合大公國、土耳其同時表示在搜救工作上提供協助的意願。

與伊朗關係緊張的美國尚未有評論。白宮僅表示，美國總統拜登經聽取墜機事故的相關簡報。

目前伊朗暫停播出所有常態節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息，以及播放全國各地為萊希一行人祈福的畫面。

▲伊朗民眾為伊朗總統萊希祈福。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗民眾為伊朗總統萊希祈福。（圖／美聯社／達志影像）
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也試圖安撫伊朗民眾，表示國家事務不會受到干擾，「無需為國家擔心」。

不過社群平台上也流傳著多段影片，顯示民眾很開心萊希墜機一事，甚至還放煙火、互碰酒杯慶祝。

63歲的萊希於2021年當選總統，就職後曾經下令收緊道德律法、血腥鎮壓反政府抗議活動，並且針對與世界強權的核談判採取強硬立場。

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