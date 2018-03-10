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觀光T-BIKE白河林初埤租賃站　正式啟用

記者黃文博／台南報導2018/03/10 15:20
▲白河林初埤木棉花海，每天都吸引不少遊客前往。 （圖／台南市觀旅局提供，2018.03.10
▲白河林初埤木棉花海，每天都吸引不少遊客前往。 （圖／台南市觀旅局提供，2018.03.10

今（10）日起至4月8日是白河木棉花節，遊客想要騎乘單車徜徉於木棉花海下，享受全球最美15條花海街道之一，以往除了可到附近的觀光T-BIKE 7-11蓮鄉門市租賃站或普陀寺小南海站租借單車外，台南市府觀光旅遊局今年再增設林初埤租賃站，提供更接近木棉花道的單車租賃站選擇。

觀光旅遊局表示，為推廣低碳樂活生活，提供遊客有更多元的旅遊運具選擇，農曆年節前配合春節及月津港燈節，於鹽水區鹽水區南門路停車場完成鹽水租賃站後，緊接著即加速趕工完成白河林初埤租賃站。

適逢2018年白河木棉花節，民眾除可徜徉於木棉花海下，亦可騎乘單車體驗榮獲十大自行車經典路線特別獎之後壁白河米蘭蓮花線，其中共有三條路線可以選擇，白河蓮自行車系統總長17.5公里，小南海雙環自行車系統全長17.6公里、五分車自行車系統則有2.78公里，民眾可以依自己的喜好選擇路線騎乘，隨著路線的不同，可體驗到各式不同風貌的鄉村風貌，該地區一年四季各有不同景觀，更有不少在地特色美食，非常值得一再造訪。

觀光T-Bike目前共有6處租賃站，分別為新營火車站、後壁菁寮無米樂旅遊服務中心、小南海風景區站、白河7-11新蓮鄉門市站、鹽水站及白河林初埤站，各站皆以智慧型租借系統採無人管理方式，可甲地租乙地還，只要使用悠遊卡、一卡通或信用卡，加上手機認證，即可立即租借，每輛每小時20元，每日上限為100元。

關鍵字林初埤木棉花海觀光旅遊局月津港燈節t-bike
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