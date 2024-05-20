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不輸旭集、饗食天堂！台灣buffet「隱藏王牌」老饕招了：吃過上癮

▲去年剛開幕的「島語自助餐」擄獲大票老饕的心，雖然價格不便宜，但仍然受到歡迎，引起話題。（圖／記者葉盛耀攝）
▲去年剛開幕的「島語自助餐」擄獲大票老饕的心，雖然價格不便宜，但仍然受到歡迎，引起話題。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常愛吃buffet，即便一個人單價隨著物價上漲，吃一頓buffet也要上千元，但有在吃的人都知道，人氣的buffet餐廳不提前一個月預訂基本上都是「一位難求」，而說到buffet，大家第一時間應該都會想到饗賓集團的「旭集」、「饗食天堂」、「饗饗」等等。不過近日一家名為「島語自助餐」卻擄獲大票老饕的心，雖然價格不便宜，但仍然受到歡迎，引起話題。

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許多名老饕在臉書社團「大胃王吃到飽餐廳推薦」貼文分享「前幾天終於第一次去吃島語buffet吃到飽，8個島吃4個小時真的太過癮了啦！一定會二訪的店家，海鮮跟牛排都太好吃了」、「看社團的飽友最近都在吃島語被燒到，不愧是佳評如潮，完全沒有失望，取餐動線跟熱門菜色、海鮮表現都非常棒，推薦愛吃buffet的人一定要去吃看看」。

▲漢來美食旗下將有一間吃到飽餐廳進駐大巨蛋，其中最有可能是去年剛創立的新品牌「島語」。（圖／台北漢來大飯店提供）
▲「島語」自助餐去年10月開幕至今話題不斷，不少老饕吃過之後都愛上。（圖／台北漢來大飯店提供）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「島語真的是一定要去吃吃看，希望趕快開第二間店！一間店實在太難訂位了」、「支持島語開第二家店！跟漢來海港同個集團的，海鮮類果然很強」、「完全是豪華版的漢來海港，水準也完全不輸給旭集以及饗饗」、「島語好吃又新鮮，真的超強，而且可以吃4小時真的太佛心了」。

「島語」buffet初店開幕才8個月！好評不斷爆紅

位於台北漢來大飯店2樓的「島語自助餐廳（ ISLAND BUFFET RESTAURANT）」去年10月初才剛開幕，因為與知名buffet「漢來海港」隸屬同個餐飲集團，因此也被稱為是「漢來海港升級版」，當時首週3500席座位第一時間就被搶光，甚至還有黃牛覬覦想要從中牟利，所幸官方祭出訂位就必須預付訂金的模式，讓黃牛無機可趁。

▲「島語自助餐廳」主打提供多樣的高檔海鮮菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）
▲「島語自助餐廳」主打提供多樣的高檔海鮮菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔、干貝等等。（圖／漢來美食提供）
而8個月過去，「島語自助餐」的聲勢越來越好，只見在Google評價上高達有4.6顆星的好分數，不少老饕都紛紛表示「漢來海港升級版沒什麼好說的，海鮮就是非常新鮮，炸烤都很出色」、「菜色真的好多選項，口味也蠻不錯的，一次吃不完，只好下次再來吃」、「菜色多到根本吃不完一輪，難怪可以給你吃4個小時，值得二訪的buffet餐廳」。

「島語」buffet餐期超長4小時！8座島嶼品嚐食材多到吃不完

而說到島語自助餐的特色，其命名的寓意為「以美食為語言，傳遞島嶼的美好」，餐檯上一共有八座島檯，匯聚台灣與世界各地的豐富食材，包括「沁/飲料區」、「盛/日本料理區」、「爍/烤物與炸物區」、「膳/中式料理區」、「鮮/海鮮區」、「炙/西式燒烤區」、「煲/煲湯鍋物區」、「繽/甜點區」等8個餐檯。

▲漢來美食旗下全新餐廳「島語自助餐廳」開幕以來人氣高，據悉，一直到年底，幾乎天天午、晚餐皆客滿。還訂於明（1）日開始至12月17日舉行「菓漾盛宴甜點祭」，全面升級為精品甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲漢來美食旗下全新餐廳「島語自助餐廳」開幕以來人氣高，其「繽」區的甜點水準相當高，老饕讚不絕口。（圖／記者葉盛耀攝）
除了多樣的菜色之外，「島語自助餐」因為是進駐在飯店內還有提供早餐的服務，晚餐用餐時段長達4小時，讓老饕可以一口氣吃個過癮，休息一輪再來第二輪，和朋友暢聊吃美食，實在是一大享受，《NOWnews》也為大家整理「島語自助餐」的店家資訊、價位等等，現在全台只有一家分店，期待「島語自助餐」插旗其他縣市或是再開第二家分店囉！

🟡島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
📍地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
📍電話：02-2788-1568

📍早餐用餐時段06：30-10：30
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元

📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元

📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元

根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收220元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。

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