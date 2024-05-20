變頻冷氣「內行沒有裝日立、大金」！老闆改吹這台：水準超高遺珠

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提到富士通的優點，熊令家電老闆娘表示：「對於容易過敏的人來說，富士通的冷氣可以將熱交換器加熱至55度以上，達到除菌效果；業界最容易壞的電腦機板，也是全日本製造；品質穩定方面更是台灣的奇蹟，別人家的業務會不斷跑維修，但對富士通來說，要報修是少數的日常，因為富士通有保固全機10年的服務，如果不是對自家產品有信心，早就因為這個保固而破產。」
熊令家電老闆娘提到，「富士通的業界唯一功能對於那種又懶又想要維持冷氣乾淨的人來說，它還有可以自動清洗濾網的功能，半年拔下來再洗一次就可以了！隱藏版模式，是不管天氣從-15度至52度的惡劣天氣下，它都有辦法開關冷暖氣，如果過去對富士通冷氣都沒了解的，這邊分享給你們」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「買了富士通濾網都讓他自己洗，專利就是爽」、「全機保固十年真的會提高購買意願」、「我房間就是安裝富士通系列！超級好吹的」、「家裡全棟都裝富士通，目前使用5年左右，確實是沒有什麼大問題，市內運轉比大金吵了一點，但價錢合理，品質上很OK」、「小孩出生時買的，現在都上小學了還是很好吹！支持富士通」。
2024「變頻冷氣一線品牌」選擇指南！家電行老闆認這家水準最高
@blancaliao_冷氣業界的遺珠 這是一位業界幾十年的大哥 與我分享富士通的評語 跟大家分享 酸民勿擾 歡迎分享你家的使用心得 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #富士通 #熊令家電 #保養冷氣 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅 #售後服務 #冷氣業界的遺珠
♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘
一台冷氣使用絕對都是用10年起跳，因此許多人也會精挑細選，從價格到效能都會謹慎的比較才下手，《NOWnews》也特別整理了2024年冷氣一線品牌的選購指南，列出大家最在意的幾點提供給民眾參考。
📍冷氣安靜、速冷速暖：三菱重工、日立、國際、大金、富士通
📍在乎過敏需要殺菌功能：三菱重工、國際、富士通
📍想要日本原裝的機型：日立旗艦系列以上、富士通
📍在乎研發技術及微修率低：三菱重工、富士通
📍保固期最久：三菱重工業界最久壓縮機保固15年、富士通全機保固10年
整體來說，富士通不僅涵蓋了許多人在意的五大優點，也是家電老闆娘所推薦的愛牌。其實裝哪一牌的冷氣都沒差，吹得舒適又省電才是王道，以記者租屋處的國際牌來說，省電也能速冷效能也是相當不錯，夏日酷暑即將到來，家裡如果還在吹老舊冷氣的民眾，不如趁今年趕緊換一台囉！