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安卓、iOS如何跨區下載『絕地求生PUBG』官方手遊

文／電獺少女2018/03/12 21:00
▲手機也能吃雞！大家一起吃雞吃起來！（圖／電獺少女提供）
▲手機也能吃雞！大家一起吃雞吃起來！（圖／電獺少女提供）

在絕地求生（PUBG）手遊一上線引來大批網友的關注，不過發現這款吃雞手遊竟然在Google Play跟App Store都找不到！沒錯，目前只開放中國玩家遊玩...可...可..可惡！我都準備好上戰場射爆敵人了結果竟然找不到，別灰心，今天手把手的來教大家如何下載絕地求生的手遊，iOS跟Android用戶都有教學喔！

iPhone下載教學

首先先進到手機裡面的「App Store」>>點選右上角的人頭像>>點選帳號

接著點選「國家或地區」>>「更改國家或地區」>>「中國」

條款與約定要點選「同意」並進到下一步「付款方式」請選「無」，跟電腦版不一樣的是手遊版的PUBG是無需付費的，不用緊張。

滑到下面「帳單地址」的部分有四個必填部分「街道」、「郵政編碼」、「市級行政區」、「電話」，這已經是最難的部分了，走到這步千萬不要放棄啊！你可以隨意的填入這幾項，要不然我的借你參考一下，我是上網查來的，但也有發現就算不照著合理的地區名也是可以矇混過關😅

最後當介面變成簡體字時就完成囉！就可以再進到「App Store」下載這兩款吃雞手遊啦！別忘記等下載完要再把「國家或地區」調整回台灣喔～

 

Android下載教學

首先要在網頁的部分下載這個「Tap Tap」的App，⚠️提醒：因為這不是Google Play裡面的應用程式，網頁上點選下載是下載「Tap Tap」的APK檔，下載完畢後直接在手機上安裝，變成一個App，而Android用戶下載APK檔有可能會傷害手機，需要考慮再三再下載。

下載時會跑出這個提示點選「設定」>> 打開「未知的來源」，允許下載非Google Play的應用程式

大家記得「僅允許本次安裝」要是打勾的狀態，才不會不小心下載到來路不明的應用程式，點選「確定」>>「安裝」

之後進到「Tap Tap」裡面就可以下載兩款「絕地求生」的官方手遊

要下載時一樣會跳出警告，按照前面的步驟設定>>打開未知的來源>>確定，接著就能安裝囉！

安裝完就獲得這兩款吃雞手遊啦!!

根據以上步驟就能享受到PUBG官方手遊，至於兩款官方手遊要下載哪款來玩好呢？其實他們體驗和畫面都跟電腦原作PUBG相似度極高，細節上可以看看小依寫的吃雞手遊完整解析！建議可以兩款都下載來玩玩看，再決定深耕兩款中哪一款。大家一起大吉大利，晚上吃雞！

 

關鍵字電獺少女吃雞pubg手遊絕地求生
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