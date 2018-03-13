MLB／阿瑞亞塔降臨費城　誓言贏回世界大賽冠軍

費城人隊特地用專機迎接這位賽揚級強投Jake Arrieta（阿瑞亞塔），他也參加費城人隊春訓，而他也帶來雄心壯志，準備要為費城人隊戰鬥，並且贏回世界大賽冠軍。
Jake Arrieta是自由市場上最大咖投手之一，而他在開季前2周，終於跟費城簽下3年價值7500萬美元的大約，甚至加上激勵獎金等他有機會賺進1億3500萬美元的超級天價合約，這當然是他願意轉隊的代價。
費城海鷹隊贏下超級盃冠軍後，整個費城都希望重溫2008年世界大賽冠軍時刻，Jake Arrieta説：「整個球迷層都很飢渴想要冠軍，我認為我們沒有差很遠，我就是打算來這馬上來贏球，當然我們在技術性上有些地方需要重建，但我認為其他球員也認同我的說法，我們想要贏球。」
費城人隊去年球季戰績66勝96敗不如預期，自2011年後就沒有辦法進入季後賽，因此也影響球隊士氣。
不過費城人隊這次是玩真的，他們簽下一壘重砲Carlos Santana、老將投手Tommy Hunter、Pat Neshek，大家都很期待新球季。
Jake Arrieta表示：「我們將保證我們會戰鬥，我們一定要拿出最好的成績，我們要戰鬥，我們會贏，沒有比成為費城人隊一員更令人開心的事。」