MLB／阿瑞亞塔降臨費城　誓言贏回世界大賽冠軍

費城人隊特地用專機迎接這位賽揚級強投Jake Arrieta（阿瑞亞塔），他也參加費城人隊春訓，而他也帶來雄心壯志，準備要為費城人隊戰鬥，並且贏回世界大賽冠軍。

Jake Arrieta是自由市場上最大咖投手之一，而他在開季前2周，終於跟費城簽下3年價值7500萬美元的大約，甚至加上激勵獎金等他有機會賺進1億3500萬美元的超級天價合約，這當然是他願意轉隊的代價。

費城海鷹隊贏下超級盃冠軍後，整個費城都希望重溫2008年世界大賽冠軍時刻，Jake Arrieta説：「整個球迷層都很飢渴想要冠軍，我認為我們沒有差很遠，我就是打算來這馬上來贏球，當然我們在技術性上有些地方需要重建，但我認為其他球員也認同我的說法，我們想要贏球。」