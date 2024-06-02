狄鶯情緒崩潰了！放話等孫安佐康復後離婚 孫鵬淡淡說了這句話
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐4月赴泰國普吉島旅遊，疑似食用大麻後精神渙散，闖入民宅裸露臀部和下體，遭到泰國警方逮捕，最終和屋主和解。昨（1）日有媒體報導，狄鶯稱兒子被下蠱才會出現怪異行徑，並不滿大姑排斥孫安佐，揚言和孫鵬離婚。對此，孫鵬拍戲情緒大受影響，只說家務事交給律師處理。
記者楊穎軒／台北報導
據《聯合報》報導，孫鵬目前正在台東拍攝大愛電視台的戲《生命的麥田》，該劇製作人透露，孫鵬原本心情不錯，收到孫安佐泰國出事的新聞連結後，情緒跌到谷底，昨天變得非常憔悴，上午照常上工，劇組下午就沒有排他的戲。製作人透露，孫鵬看到新聞陸續爆出，只淡淡地說：「就交給律師處理。」而狄鶯友人也回應：「狄鶯已經受盡苦頭，崩潰了！」
此前，據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯不滿帶孫安佐返家時，老公孫鵬的姊姊看見孫安佐彷彿見到鬼，趕緊叫兒子來接她逃離孫家，特別點名大姑跟大姑兒子忘恩負義，她感到相當心寒，揚言等孫安佐完全復原後，打算跟孫鵬離婚。狄鶯大姑的製作人兒子陳柏成向《TVBS新聞網》表示，這些都是狄鶯的情緒發言，一切子虛烏有，若對方再講出不實言論，不排除提告。
針對愛子孫安佐又出包、老婆狄鶯和夫家翻臉還放話要離婚，《NOWnews今日新聞》致電和傳訊息詢問孫鵬本人，暫時未獲回應。
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